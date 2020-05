25 de Mayo – Día de la Patria / Así se vivió en nuestra ciudad

25 de Mayo – Día de la Patria

25 de Mayo – Día de la PatriaRecordamos el primer gobierno patrio de Mayo de 1810, con el izamiento de la Bandera Municipal a cargo de Intendente Municipal, Lic. Emilio Cordonnier; la Presidente del Concejo Deliberante, Miriam Ferrari; los Presidentes de los bloques de Concejales, Cintia Giardini y Marcela Guisande; y la Presidente del Consejo Escolar, Prof. Florencia Aguiar. Además la Banda Municipal de Música acompaña la introducción del Himno Nacional y la gente desde sus casas con las ilustraciones de "Dibujando el 25", propuesta de la Dirección de Cultura.

Posted by Municipalidad de Ayacucho on Monday, May 25, 2020