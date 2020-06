Zulma Mabel Pablo desde Los Hornos-La Plata;»Ayacucho es la ciudad que adopté como propia, es mi orgullo».

Siguen nuestros viajes y podemos descubrir ayacuchenses, nativos o que vivieron en nuestra ciudad y un día partieron para estudiar, hacer su propio camino y tener un título, Hacer lo que les gusta, investigar, progresar, conocer, superarse. Recuerda Ayacucho como su lugar, aunque no nació aquí. Agradecida de toda la gente que la ayudó en su momento, de su paso por la escuela, y sus amigos de la infancia y adolescencia. Un gusto para el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar dialogar virtualmente con la Bioquímica Zulma Mabel Pablo.

A. al D; Hola, buen día, gracias por atendernos y comencemos por recordar cuánto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

Z. M. P;”Hola Pablo! Fue una agradable sorpresa y te agradezco por la posibilidad de la entrevista, aprovecho para saludarte por el día del padre que se aproxima.

Te cuento que me fui de Ayacucho en el año 1973 con el objetivo de estudiar en la universidad nacional de la ciudad de La Plata, donde me quedé a vivir, logré insertarme, tener amigos, nacieron mis hijas. Mis padres se radicaron en Ayacucho cuando tenía 3 años y tanto mi hermano como yo nacimos en Coronel Suárez. Aunque tengo muchos más años de vida en La Plata, mantengo en mi corazón el mejor recuerdo de la Ciudad de Las Rosas y su gente, siguiéndolo diariamente por las redes y manteniendo vínculo con algunas de los compañeras del secundario, siendo una de ellas madrina de una de mis hijas. Te puedo contar que en mis diferentes ámbitos de trabajo y amistad, siempre hablo de Ayacucho y de sus costumbres, es mi ciudad como si hubiese nacido y de la cual tengo orgullo de haber pertenecido. En la actualidad estoy jubilada, divorciada, tengo dos hijas, Ana Laura está en Dublín y Sofía vive conmigo en el barrio de Los Hornos.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes fueron tus padres, para que la gente te relacione?

Z. M. P;”Mis padres fueron Miguel, ferroviario y mi mamá conocida como Coca, ama de casa. Muchos años alquilaron una casa de la esquina de Vilardaga y Alem, hoy tiene otros dueños. Cuando estaba estudiando en La Plata, les tocó una de las casitas del Barrio 25 de Mayo, sobre la calle 9 de Julio. En 1976 mi papá fue trasladado a El Maitén, cuando el gobierno militar decidió el cierre de talleres y supresión del tren General Roca, que pasaba por Ayacucho. Mi madre lo acompañó, quedando la casa cerrada y al cuidado de los vecinos. Mi padre fallece en El Maitén cuando transcurría el año 1980, regresando mi madre a la ciudad donde tenía sus afectos, amigas, vecinos y pudo disfrutar de sus nietos de Tandil y La Plata hasta que fallece en 2011”.

A, al D; ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

Z. M. P;”Vine a estudiar Bioquímica gracias a una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia y me recibí a finales del año 1980, luego del fallecimiento de mi padre. (De Ayacucho fuimos dos los que recibimos esa beca, mi compañero, amigo y vecino el Cholo Navarrete para estudiar Geología, de quien su mamá era amiga de la mía). La beca la perdí al año siguiente y empecé a trabajar para poder mantenerme y continuar mis estudios. También recibí una ayuda económica de Ayacucho, que la daba el Sr. Eduardo Crovo. En 1981 empecé como docente en la facultad de Ciencias Exactas y como bioquímica en clínicas privadas, a la cual renuncié para formarme en la residencia del 1983-1987 entrando al finalizar como profesional en el laboratorio del Hospital provincial de Melchor Romero y docente en la ex Escuela de Sanidad del Ministerio de Salud de la Provincia.

En la actualidad, vivo con mi hija menor en el barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata, estoy jubilada. Igualmente me mantengo activa participando en el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires y formando parte junto a otros colegas, desde el 2012 del Museo del Laboratorio de Análisis Clínicos. Este museo recibió donación de equipos que pertenecieron al Dr. Jorge Bazterrechea, de parte de la Bioquímica Inés García.”

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

Z. M. P;”En la actualidad y en este contexto, la ciudad está transitando la Fase 3, es obligatorio el uso del barbijo cuando se circula y en general, la población respeta las medidas de distancia y aislamiento. En esta última semana, por el gran aumento de contagios, se habla de volver a la Fase 1”.

A. del D; ¿hay una dieta especial o cuidados en las comidas?

Z. M. P;”No”,

A. del D; ¿qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

Z. M. P;”Según el parte de la Municipalidad de La Plata del día viernes 12/06 hay 298 casos confirmados y 13 fallecidos”.

Z. del D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

Z. M. P;”Tanto mi hija como yo, seguimos nuestras actividades en forma online, las cuales están organizadas en horarios y días fijos de reuniones Zoom o Google Meet. Al inicio de la cuarentena, no había horario y con el correr de los días aprendí a usar las nuevas formas de comunicación. Como mi hija mayor está en el exterior, usamos a menudo el video del whatsApp. No tenemos tiempo para aburrirnos, porque con el trabajo homeoffice, las actividades cotidianas de la casa y el cuidado de nuestros animales y el jardín, se nos pasa en general el día. Lo bueno de la cuarentena es que compartimos más tiempo juntas hacemos las cosas más tranquilas, sin apuro, disfrutamos videos que hoy se puede acceder. Ella la que hace los mandados, sólo he salido para controles de salud”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

Z. M. P;”El lavado de manos siempre estuvo en nuestras costumbres, tal vez ahora lo hacemos más seguido, el uso del barbijo o tapa boca y nariz cuando se circula en las calles. Cuando se regresa al hogar, la bolsa de mandados y el barbijo se deja a la entrada, luego se lavan las manos y por último se guardan los productos previa higiene.

En los comercios que tienen habilitado su apertura, hacen entrar de a uno formando cola en la vereda y manteniendo la distancia de dos metros. En algunos toman la temperatura al entrar y obligan a ponerse el alcohol al 70 % en las manos”.

A. del D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

Z. M. P;”Trasmito lo que dicen los medios y amigos que tienen hijos que van a la escuela primaria, secundaria o universidad. Las clases son online y se intenta garantizar la continuidad pedagógica, aunque a veces en algunos sectores más humildes por no tener señal o solo tener acceso a medios informáticos, se hace más dificultoso. Sé que ha resultado un gran esfuerzo para alumnos, docentes y familia”.

A. del D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

Z. M. P;”Como estamos en Fase 3 se encuentran habilitados los determinados en el decreto de necesidad de urgencia 524/2020. Los comercios pueden tener abierto de 8 a 18 hs, algunos abren los fines de semana o sólo venden por pedido online. En general es por turno y las personas deberían circular con el permiso obtenido por internet. No sé si lo hacen todos y me dicen que se nota más gente en la calle. Por mi edad, respeto el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo y solo he salido a mis controles de salud”.

A. del D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

Z. M. P;”Las medidas establecidas ya mencionadas”.

A. del D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

Z. M. P;”Apoyo las medidas tomadas de la cuarentena porque se han consensuado entre un equipo de profesionales reconocidos, quienes son los que han aconsejado al gobierno actual a tomar esas medidas. Gracias a las mismas se ha fortalecido el sistema de salud y podrá responder mejor ante momentos más críticos. Por lo tanto en los lugares donde los casos han aumentado debería seguir con ayuda del estado a los más vulnerables y control estricto de la circulación. Por otro lado también hay que contemplar el problema económico que se ha suscitado en las personas que viven el día a día como los pequeños comerciantes, profesionales autónomos, oficios que aún no pueden trabajar, cuyos gastos fijos han continuado en todo este tiempo y no tienen ingresos. Creo que debería flexibilizarse en aquellos lugares que no ha habido casos y en los que hubo, realizar un exhaustivo estudio epidemiológico y decidir el grado de apertura, cumpliendo en ambos casos los protocolos establecidos.

Tal vez los que más han sufrido este encierro son las personas que viven solas, el ser humano es social y necesita del contacto o de la palabra del otro. Por eso en estos casos, se debería permitir con los cuidados que requiera, un permiso semanal, aunque mas no sea para compartir con el otro un rato, conversar, reírse, intercambiar ideas, etc. para cambiar la rutina y alegrar el día”.

A. del D; ¿Cómo actúa la gente, piensas que se tiene dimensión de los que vivimos?

Z. M. P;”Creo que la gente en general ha tomado conciencia de la situación, que hay que cuidarse para cuidar al otro, ha asumido el compromiso de respetar lo establecido y necesario para el bien de todos. Lógicamente siempre hay personas que no le dan la importancia que tiene, pero son los menos. Gracias a este aislamiento se han reducido los contactos y las enfermedades propias del invierno, como la gripe viral y en los niños las bronquiolitis”.

A. del D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comida, familia?

Z. M. P;”Se extraña los encuentros con amigos, ir al trabajo, salir a caminar al aire libre, tener actividad física, festejos, los abrazos”.

A. del D; ¿Pueden venir cada tanto o cómo se relacionan con sus familias?

Z. M. P;”Aún no se pueden hacer reuniones ni compartir con familiares ni amigos. El contacto es diario y hoy gracias a los celulares, hasta podemos conversar viéndonos. Esto me pasa con mi hija en Dublín, puedo verla, sentir cómo está. Pensar que cuando me vine a estudiar, no todas las familias tenían teléfono (Entel). Había que pedir turno a la operadora, a veces esperábamos días y lo más común era escribir cartas, esperar que llegue el correo o la deseada enconmienda”.

A. del D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

Z. M. P;”Si, ahora que ya no tengo a mi mamá, voy mucho menos. Pero cualquier fecha como un cumpleaños, es un buen motivo para viajar y reencontrarme con mis amigas para charlar, ponernos al día, compartir un mate o una comida, recordar personas y anécdotas. Siempre paro en el Ayacucho Palace Hotel por el afecto y atención de la familia Martínez. Ahora por la cuarentena no es posible viajar, pero siempre tenemos el contacto por celular”.

A. del D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

Z. M. P;”Los mejores de mi residencia en Ayacucho, tuve una niñez y adolescencia hermosa, gracias a mis padres, mi hermano, compañeros, amigos y grandes docentes. Por ejemplo en la escuela de Hermanas recuerdo la hermana Adela del jardín, la calidez de Nilda Contino, la impresión del diario Escalerita usando un mimeógrafo con gelatina de cola de pescado (o algo así) los sábados, las fiestas por el día patrio que correspondiera, la fiesta de fin de año en el cine Nilo y tantas otras.

Mi paso por el secundario (fuimos la última promoción de calle Sáenz Peña) tuve de profesores a Victoria M. de Scarpitta en matemática, Delia C. de Burgos en castellano, Rodolfo de Bajeneta (recientemente fallecido) en Instrucción Cívica, Jorge Bostica en Contabilidad, Ana Nizzoli en inglés, José M. Garaycochea en Física, Marta H. de Mauleón en Merceología, Hernán Naveyra Economía Política, Nilda Lo Cirio de Feijóo nuestra preceptora, Beatriz V. de Newton vice directora, Eleonora K. de Govea directora y otros que mi memoria no recuerda y que me marcaron con su ejemplo y enseñanzas. Quedaron en mi corazón recuerdos imborrables de los compañeros del secundario, compañeros de grandes anécdotas cuando organizábamos actividades para juntar el dinero para el viaje de egresados a Córdoba, varios de ellos hoy no están y otros son mis amigas del alma. Nuestras salidas a la vuelta al perro en la Plaza San Martín, las noches de los sábados en Skyros, Joie, tomar un café en la confitería Buen Gusto.

Ayacucho tiene instituciones que han sido y siguen siendo ejemplos de lo que puede una comunidad como los Bomberos, el Hospital Municipal, centros culturales reconocidos localmente y en la región, grupos de baile y canto como lo fueron los Pichi Huinca, hoy La media Caña, el coro Municipal, personas destacadas como en la opera Fabián Veloz, bailarines como Sebastián Colavita. Por todo eso Ayacucho es la ciudad que adopté como propia, es mi orgullo”.