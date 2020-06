Zonales – Polémico conflicto entre los intendentes de Dolores y Castelli: uno no dejó al otro visitar a su hijo recién nacido

El dirigente del Frente de Todos fue padre por segunda vez: con su esposa, Agustina, tuvo a Florentino en el Sanatorio Regional de Dolores. Sin embargo, la alegría de la paternidad se vio opacada por una disputa política con su vecino de Juntos por el Cambio, según confirmaron a NA allegados al mandatario comunal del PJ.

«Fui a Dolores a llevarle la leche a Florentino, que nació a las 11:00, no toma la teta y tenía hambre: la mamá me llamó para que le llevara la leche. Voy y en la entrada (a Dolores) me para la Policía y me dice que por orden del intendente no podía entrar a la ciudad, por más que vaya a llevarle leche a mi hijo recién nacido», contó Echarren.

Ante el impedimento, el intendente peronista aprovechó que pasaba un conocido para que le alcanzara la leche a su esposa hasta el Sanatorio Regional, ubicado a la vuelta de la Municipalidad de Dolores.

«Para sorpresa, me llama gente de la Policía de Dolores para decirme que el intendente había hecho un despliegue alrededor del Sanatorio y mandó a revisar los baúles en la entrada para ver si yo quería o pretendía entrar a Dolores en un baúl», contó Echarren en un audio de WhatsApp que se viralizó.

Y agregó: «No me deja de sorprender este tipo. No entiendo cómo Dolores elige a este matón como intendente. Estoy en mi casa: que me sigan esperando, revisando baúles».

«No puedo entender cómo un intendente en medio de una pandemia se ocupe de hacer semejantes cuestiones, que hablan de la miserabilidad», se quejó el jefe comunal de Castelli.

Según esgrimieron desde la Municipalidad de Dolores, la decisión de no dejarlo entrar se debió a que Echarren intentó ingresar después de las 19:00, el horario límite para que puedan entrar personas que no residan en allí.

«No había ningún motivo que ameritara su ingreso. Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la Policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no», afirmó el vocero de Etchevarren, Eduardo Vignolo, en declaraciones a Radio Dolores.