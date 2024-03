Yamila Cafrune, una artista, una voz, una carrera, una apellido…el pueblo hecho canción

“Nunca tuve en mi vida un recibimiento así”. Esas fueron las palabras que nos dio a Ayacuchoaldia.com.ar Yamila Cafrune luego de bajar de la camioneta que en modo caravana, ingresó a la Explanada Municipal para ponerle toda su música, su tradición, su carisma, en la Declaración del Estado de Yerra que abrió la 50ª edición de la Fiesta del Ternero.

La formidable artista, que ya estuvo en otras oportunidades y por eso impulsó a que sigamos defendiendo nuestras tradicionales que hacen que tengamos una fiesta verdaderamente hermosa, se brindó por completo en el escenario, más allá de algunos inconvenientes que tuvo con el sonido.

Con un repaso de su enorme repertorio, luego de dos bis pedidos por la gente, atendió a los medios de prensa en el Hall de la Municipalidad donde mostró todo su orgullo por haber sido convocada a la edición de las bodas de oro además que reconoció el gigantesco trabajo que realiza la Comisión Directiva de la Fiesta. “Que nos inviten a comer es habitual, pero que se sienten a comer al mediodía con nosotros, que compartamos un momento y unos ravioles que estaban riquísimos, es de destacar”, dijo.

También hizo mención a la situación actual por la que atraviesa el país y las políticas de ajuste que está implementando el gobierno nacional. Sin esquivar el bulto, remarcó “no estoy para nada de acuerdo con que se recorte en la cultura. El que crea que los artistas cobramos 200 millones para presentarnos en un evento está equivocado. Yo canto para mantener a mis dos hijos y nunca cobré nada de más que no me correspondiera. Por eso que no comparto para nada; y más que se tome a la cultura como uno de los lugares en donde recortar, impidiendo que la gente, que el pueblo, pueda disfrutar de un artista. No lo comparto” afirmó.