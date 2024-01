Werner recibió el Ford Mustang: el nuevo auto de TC está en proceso de pintura

El equipo de Ulises Armellini, el DTA Racing, construye unidades del moderno modelo de Ford para la temporada 2024 y la flamante estructura del campeón de TC ya se encuentra en el taller de Paraná, para terminar con los detalles finales.

Mientras las miradas del deporte motor están en Arabia Saudita y el Rally Dakar, los talleres argentinos no descansan. En las últimas horas, y en la previa a lo que será un año revolucionario para el Turismo Carretera, hay novedades con respecto a los nuevos modelos.

Mariano Werner ya tiene en Paraná al Ford Mustang con el que será parte de la próxima temporada, luego de que la estructura haya sido enchapada por el DTA Racing, señala Campeones. En palabras del vigente campeón, la flamante unidad se encuentra en proceso de pintura.

Según detalló Ulises Armellini, titular del team, la escuadra con sede en San Nicolás, además del prototipo que ya pisó la pista en la prueba comunitaria realizada en diciembre, ya enchapó 2 autos y tiene 2 más en proceso.

«Hasta el momento hemos enchapado los Mustang de (Mariano) Werner y (Juan Pablo) Gianini, de hecho los autos ya fueron entregados y cada equipo se está ocupando de su armado total. A su vez, estamos haciendo el de (Germán) Todino que vamos a entregar esta semana y el de (Nicolás) Bonelli para la semana próxima», contó Armellini.

Además, explicó que «cuando digo armado quiero decir que lo entregamos enchapado con las pieles originales del Mustang. Luego cada equipo se tiene que encargar del proceso de pintura y armado final del auto para que esté listo para salir a pista».

A su vez, el propietario del DTA le reveló que por el momento no tiene ningún auto más en proceso. «Tenía turno el Gurí Martínez y también el Maquin Parts Racing sacó para el segundo Mustang que tienen pensado armar, no sé para quién es el auto, no pregunto mucho».

En ese sentido, Armellini ratificó el plan que tiene su equipo de continuar construyendo autos para diferentes equipos. «En el equipo somos 16 personas y la idea es que, en paralelo con las carreras, poder fabricar, construir o enchapar autos para cualquier cliente que lo necesite. Para nosotros es una fuente de ingreso importante», concluyó a SoloTC.

N. de la R; fuente El Once.