Vuelve la Copa Libertadores: Días y horarios de los partidos de octavos de final

Este martes retorna el torneo más importante del continente y y los mejores 16 equipos de América se enfrentan en búsqueda de un pasaje a los Cuartos de Final. El primero en jugar será River, luego Racing y cerrará Boca.

River comenzará los octavos de final ante Athletico Paranaense el martes 24 de noviembre, en Curitiba, a las 19.15. La revancha en Argentina se disputará el martes 1 de diciembre y se repetirá el horario del primer duelo.

Boca abrirá su llave ante Inter el miércoles 25 de noviembre, en Porto Alegre, desde las 21.30; y la cerrará en La Bombonera el miércoles 2 de diciembre, a la misma hora.

Racing, en tanto, arrancará su camino frente a Flamengo, en El Cilindro, el mismo día que el conjunto de Marcelo Gallardo, aunque su partido iniciará a las 21.30. La llave se cerrará en Río de Janeiro el martes 1 de diciembre, también a las 21.30.

El resto de los cruces de esta instancia son los siguientes: Liga de Quito (Ecuador) vs Santos (Brasil), Libertad (Paraguay) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia), Delfín (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) vs. Nacional (Uruguay) y Guaraní (Paraguay) vs. Gremio (Brasil).

Octavos de final de la Copa Libertadores

Martes 24 de noviembre

19.15: Liga de Quito vs Santos (FOX SPORTS 2)

19.15: Athletico Paranaense vs River (ESPN 2)

21.30: Racing vs Flamengo (ESPN 2)

Miércoles 25 de noviembre

19.15; Delfín vs Palmeiras (FOX SPORTS 2)

19.15: Independiente del Valle vs Nacional (FOX SPORTS)

21.30: Internacional vs Boca (ESPN 2)

21.30: Libertad vs Jorge Wilstermann (FOX SPORTS 2)

Jueves 26 de noviembre

21.30: Guaraní – Gremio

N. de la R fuente Súper Deportivo.