Votó el candidato de UxP Juan Pedro Erreguerena «fue una campaña totalmente limpia, sin agresiones»

A media mañana votó el candidato a Intendente por Unión por la Patria, Juan Pedro Erreguerena. Lo hizo en la EMEAI donde luego de hacerlo, dialogó con los medios de prensa que lo esperaban fuera del establecimiento”.

“Es una mañana tranquila, con todo desarrollándose con normalidad. Venimos de dos meses de las PASO donde analizamos lo ocurrido. Es por eso que quiero agradecer al equipo, al trabajo que se ha hecho, con mucha militancia y compromiso, no solo a los fiscales sino a todo el equipo de trabajo” señaló.

Al consultarle sobre lo sucedido con el Presidente de la UCR Federico Camilatti que en su cuenta de Twitter lo acusó de comprar votos, Erreguerena sostuvo “yo no he recibido ninguna denuncia. Yo hice ayer la denuncia en la Comisaría y en la Junta Electoral porque creo que hay rompiendo de la Veda. Lo llamé por teléfono, acá nos conocemos todos, es presidente del Partido, y sinceramente se fue al pasto. Le dije que si no se retractaba, iba a recibir una carta documento”.

“Es una situación desagradable. Ha sido una campaña totalmente limpia, ni Emilio (Cordonnier) ni yo tenemos perfiles que nos enfrentemos con estas situaciones. Y ni los grupos de trabajo. Creo que derrapó mal y veo que hay algunos medios que se sumaron a esto y tendrán que explicarlo en la Justicia”.