VOLKSWAGEN TAROK: así sería la compacta que se mete en el mercado 2025

La semana pasada Volkswagen comunicó en Brasil la reanudación del proyecto de su pick up compacta con carrocería monocasco, es decir con una propuesta similar a la de modelos como Fiat Toro y Chevrolet Montana. Por el momento se lo conoce como Tarok y tras esa confirmación los nuevos renders anticipando las líneas de la pick up no tardaron en aparecer.

Cómo sería la Volkswagen Tarok

En este caso es obra de la gente de KDesign, que suele acertar en sus proyecciones. Así fue como una vez más pusieron manos a la obra para diseñar un boceto que se parece al concept de la pick up mostrado en aquel Salón de San Pablo de 2018 y que en su momento generó mucha expectativa.

La trompa no presenta ninguna novedad en materia de estilo y líneas ya que luce muy similar a la de otros modelos de Volkswagen, sobre todo de la gama “SUVW”. Para esta proyección en particular hay varios rasgos de T-Cross, sobre todo en la parrilla y las ópticas, pero el paragolpes tiene formato propio, algo que no sabemos si conservará la futura pick up.

De costado tampoco hay demasiadas novedades pero sabemos que no es fácil innovar en las líneas de una pick up de este segmento. Por eso creemos que la Tarok (no se sabe si se llamará así) buscará diferenciarse de sus rivales y emparentarse con otros Volkswagen mediante el diseño de las llantas.

Por último, en el remate aparecen una vez más las similitudes con otros SUV de la marca alemana, sobre todo por el formato de los faros, que están unidos por un listón que atraviesa la tapa de la caja y exhibe el emblema de Volkswagen en el centro. En el concept que se mostró en Brasil, la caja tenía una inédita solución funcional que permitía conectar el área de carga con las plazas traseras, aunque eso tampoco se sabe si estará disponible en el modelo de producción.

¿Dónde se fabricará?

¿Y qué más sabemos de esta inédita pick up compacta de Volkswagen? Se fabricará en Brasil, donde debería compartir línea de producción con otros exponentes desarrollados sobre la conocida arquitectura MQB. Esto le permitiría también beneficiarse de algunos atributos de esta plataforma como un buen equilibrio entre confort y dinámica y una estructura estable en caso de impactos. Claro que por ahora es muy pronto para hablar sobre equipamiento o tecnologías que podría incorporar.

Si hablamos del motor, se habló mucho sobre la incorporación del conocido 1.4 turbo de cuatro cilindros para la pick up de Volkswagen, combinado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera, es decir, misma configuración que podemos encontrar en el Taos fabricado en Pacheco.

¿Cuándo llega?

Así las cosas, todo indica que la futura pick up compacta regional de Volkswagen comenzará a fabricarse en serie en 2025. Sin embargo, el diseño quizás sea develado antes, así como también la posible configuración mecánica.

