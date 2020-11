VIDEO – Diego Milito anunció que se va de Racing: «No comparto el modelo y las ideas del club del presidente»

El ídolo de la «Academia» comunicó a través de un video en su cuenta de Instagram que dejará su cargo de secretario técnico del club «a partir de la próxima gestión». Las elecciones están pautadas para el 20 de diciembre.

Diego Milito comunicó su decisión de dejar el cargo de secretario técnico de Racing. Lo confirmó este domingo mediante un comunicado leído por él mismo que fue publicado en su cuenta de Instagram.

«Hoy me levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing, que merecen conocer, después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club», manifestó el «Príncipe».

En esta exposición, Milito dio a conocer sus razones. «El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución», manifestó.