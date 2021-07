Venta de carne de la Fiesta del Ternero: se agotó todo en unos pocos minutos

Absolutamente todo vendió la Fiesta del Ternero, incluso rechazando pedidos como también a muchísimas personas que se acercaron hasta el Galpón que dispone la Asociación Civil en búsqueda de una porción de asado o lechón.

Ayacuchoaldia.com.ar estuvo allí promediando el mediodía donde observamos una larga cola de quienes con tiempo, habían reservado su porción de asado. La propia vicepresidente de la entidad, Silvia Urtizbiría, señaló a este medio que “ya no queda más nada, solo lo encargado. Íbamos a poner más pero como daban lluvia, no nos arriesgamos pero mirá el día que hace”, dijo apenada teniendo en cuenta que el clima fue realmente propicio para cocinar al aire libre y que en caso de no haberse anunciado lluvias, la intención de la Comisión Directiva era colocar mucha mayor cantidad de asados.

De todos modos, la propuesta tuvo una notable respuesta en la comunidad que como siempre acude a cada convocatoria que realizan desde la Fiesta del Ternero.

En imágenes, algunos de los momentos en donde se ve en pleno trabajo a los integrantes de la Comisión como también colaboradores que siempre dicen presente.