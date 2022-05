Vallejos: «Hay que cerrar las exportaciones»

Fernanda Vallejos, diputada mandato cumplido y economista habló con Tengo lo tuyo, por FM La Patriada. «Sabemos que hay un sector que se opone: Juntos por el Cambio, la derecha en Argentina. Pero realmente estamos en un contexto largamente superador, el mundo está en guerra, me parece que no se está dimensionando lo que ocurre, la envergadura de los eventos a los que la humanidad está expuesta, el mundo además está cambiando y la verdad es que estamos acá hace un año y medio por subir un par de puntos las retenciones. Si no es eso hay que ir a medidas más restrictivas, como por ejemplo cerrar las exportaciones, como la ha hecho India, como lo ha hecho Indonesia, como lo están haciendo un montón de países en el mundo porque es imprescindible asegurar la alimentación de los argentinos». aseguró la economista

Más tarde, sobre la renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, Vallejos sostuvo: «Me parece que después de varios meses al frente de la Secretaría, lamentablemente es un área que no tiene las herramientas para llevar adelante una política antiinflacionaria de las características que la Argentina necesita en este contexto que nos está tocando vivir»

«Todos y todas hemos escuchado a Roberto Feletti, en reiteradas oportunidades, lo ha reafirmado en su carta de renuncia, cuales son sus convicciones respecto de los instrumentos que serían necesario poner en práctica para ponerle un freno a está brutal inflación de costos que estamos sufriendo impulsada fuertemente por la inflación internacional», indicó luego.

«Lo mas importante aqui es que hace un año y medio que estamos discutiendo en argentina sobre la pertinencia de poner en práctica instrumentos que desacoplen los precios internacionales de los domésticos y lamentablemente llegamos a está circunstancia sin una política concreta y con 58% de inflación e ingresos profundamente deteriorados para la enorme mayoría de los argentinos» sostuvo la Diputada mandato cumplido.

Sobre Guillermo Hang quien asumirá como secretario de Comercio de la Nación, en reemplazo de Roberto Feletti, Vallejos indicó: «No tengo elementos de juicio para opinar profundamente».

«Las políticas que venía llevando adelante la Secretaría de Comercio, que había quedado muy debilitada después del macrismo, no constituyen en sí misma una política antiinflacionaria, por eso digo que Roberto no tenía en sus manos las herramientas que la argentina necesita efectivamente par combatir la inflación, por eso el mismo venía reclamando una suba de los derechos de exportación, que es el instrumento que históricamente y por excelencia la Argentina a utilizado para desacoplar los precios».

«La solución a la inflación pasa por una decisión del Poder Ejecutivo, seguramente del Ministro de Economía y también del Presidente, de subir las retenciones»

«Hay que adecuar ese esquema a la realidad que hoy tenemos. Va a seguir siendo un negocio impresionante que nunca se lo hubieran imaginado quienes exportan en el sector agropecuario y que va a permitir que los argentinos podamos hacer efectivo el derecho a comer que está consagrado en nuestra Constitución, es tan simple como eso».

En relación a lo dicho por el presidente, Alberto Fernández respecto a la suba retenciones a quienes le reclaman que lo haga por decreto, no puede hacerlo porque está expresamente prohibido por cuestiones impositivas, penales ó electorales: «El Presidente tendría que explicar a donde están esas limitaciones porque hace dos meses atrás firmó un decreto subiendo las alícuotas para los derivados de la soja, la harina y el aceite, que es precisamente de donde saldrían los fondos para fondear el famoso fideicomiso del trigo porque es una potestad del Poder Ejecutivo otorgada por el Código Aduanero. Por eso es que no entiendo muy bien de dónde surge este planteo tan novedoso, porque nunca las retenciones, ni cuando el Presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner que se subieron por decreto, ni cuando gobernaba Cristina, cuando gobernaba (Mauricio) Macri, siempre fueron decretos presidenciales»

Programa: Tengo lo Tuyo

Conducción: Nicolás Marsico y Constanza Viñas

Coordinación: Celeste Albe

Producción periodística: Nathalie Giordano y Pablo Velázquez

Radio: FM LA PATRIADA