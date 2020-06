Valentina Vila desde MdP;»Acá la cuarentena se está respetando ampliamente y a veces se puede ver la ciudad vacía»

Volvemos a Mar del Plata en este recorrido que estamos efectuando a través del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar . Hablamos virtualmente con una joven que está a punto de culminar su carrera terciaria, planifica su futuro con muchos sueños y recuerda a su Ayacucho natal con cariño y nostalgia, aunque viene cada vez que puede. Hija de un matrimonio de trabajo y valorados por su don de buena gente. Aceptó feliz nuestra visita y lo súper valoramos…Con ustedes Valentina Vila.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

V. V;”De Ayacucho me fui hace un tiempo ya, hace más de 5 años. Mi familia está compuesta por mi Mamá Antonia Sosa, mi papá Raúl Alberto Vila (fallecido en 2015) y mis hermanos Milagros (Docente de Nivel Primario), Ana (estudiante de Odontología en la ciudad de La Plata) Tomás (estudiante del Profesorado de Educación Física en Ayacucho) y Juan Cruz Rojas ( vive en Villa Gesell con mi cuñada Mariana y sobrinas Pía y Nina”).

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

V. V;”Actualmente vivo en la ciudad de Mar del Plata y me encuentro estudiando el último año del Profesorado de Educación Inicial en el Instituto Superior IDRA, convivo con mi novio Ciriaco Gutiérrez quien es Contador Público Nacional”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

V. V;”Actualmente en Mar del Plata hay 5 casos de coronavirus mientras que 6 personas están en estudio, y 3 fallecidas”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

V. V;”Generalmente no seguimos un régimen estricto en cuanto a las comidas, en mi caso soy vegetariana hace casi 3 años. Pero hace más de un año consumimos alimentos orgánicos de nuestra huerta. Un día de nosotros es normal, básicamente Ciriaco trabaja Home Office mientras que yo tengo clases virtuales, sacamos a pasear a nuestra perra Canela, miramos series, ejercitamos y estamos en el patio. Ciri disfruta mucho de hacer malabares y estar en la huerta”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen? ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

V. V;”En nuestra ciudad varios de los locales (esenciales y no) optaron por poner al alcohol en las manos al ingresar, así como exigir el uso del tapabocas además de respetar la cantidad máxima de dos personas por local y así evitar aglomeraciones. Hace aproximadamente una semana se habilitó la pesca para consumo propio de Lunes a Viernes de 8 a 16 en playas cercanas al domicilio”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

V. V;”Las clases en la ciudad se dictan virtualmente, algunos colegios más exigentes que otros pero siempre intentando darle continuidad pedagógica a los contenidos ya sea por plataforma zoom o por medio de videos explicativos en YouTube”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

V. V;”En cuanto a la cuarentena considero que es necesaria para evitar la propagación del virus pero a lo que mi respecta creo que deberían facilitarnos algún tipo de salida recreativa ya que en Mar del Plata todavía no están habilitadas, se barajó la posibilidad de plantear un horario de 18 a 8 pero el intendente Montenegro apuntó a que es un horario no favorable para nuestra salud debido a las temperaturas. En Mar del Plata considero que la cuarentena se está respetando ampliamente ya que en ocasiones se puede ver la ciudad vacía aunque de a poco la gente está empezando a salir pero siempre respetando el uso del tapabocas (a mi criterio es una ciudad que no ayuda a cumplirla ya que es hermosa por donde la veas y la gente disfruta mucho de las playas ya sea pescando, surfeando, tomando mate, paseando a sus mascotas o entrenando)”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

V. V;”En mi caso me gusta mucho estar en casa con mis gatos Rufina Dante y mi perra Canela. Aunque extraño salir a caminar por la ciudad, acompañar a mi novio a surfear (actividad que no está permitida pero últimamente hay una dicotomía entre los que piensan que debería habilitarse y los que no), pasar tiempo con mis amigas, mi cuñada Maru y mis sobrinos que también viven acá”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

V. V;”En cuanto a visitar a Ayacucho tratamos de hacerlo lo más seguido posible porque además de mi mamá y hermanos, mi suegra Graciela y cuñados Martín y Flavia también son ayacuchenses además de que a mi novio le gusta compartir tiempo con sus amigos al igual que yo con mi amiga de toda la vida Joli que siempre estuvo y está cuando la necesito y con la que paso días enteros charlando, también extraño tomar mates con mis tías Albina y Teresa que de hecho son muy graciosas ambas, y a mi hermanito Tomás que al margen de que ya tiene 20 años para mi sigue siendo chiquito”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

V. V;”En mi caso amo vivir en esta ciudad que me ayudó tanto, en la que conocí nuevas personas, amigas que aprecio muchísimo que me ayudó a independizarme, a aspirar siempre a crecer más, aunque extraño a mi familia y a la de mi novio, y me recuerda a alguna que otra anécdota de mi niñez”.