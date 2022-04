Valen nació en la ciudad y sueña con irse al campo: “Acá nadie sabe cómo llega un huevo al súper”

Tiene 28 años, le falta poco para recibirse y su proyecto es recorrer y atender a los animales. “Es una locura que haya gente que no sepa cómo llega un huevo a la góndola”, consideró.

El Instagram de Valentina Martínez Fleming está repleto de fotos en el campo. Aún no se anima a grabar videos como agroinfluencer hablando sobre su trabajo, pero es una apasionada del agro.

Nació y se crió en el conurbano bonaerense, tiene 28 años y está cursando la carrera de veterinaria. Gracias a que su papá y a su tío tienen unas hectáreas y le dan lugar para que ella participe en las tareas cotidianas, puede combinar sus días entre la universidad y el campo.

“Para mí el campo es todo”

“Cuando me preguntaban qué quería ser de grande, siempre decía veterinaria. A los cinco años lo decidí y nunca dudé, el deseo me duró toda la vida”, le dijo a TN.

Aún no definió en qué va a especializarse, pero ama a los caballos y le interesa lo vinculado a la reproducción de hacienda. “Por el momento estoy a cargo de las ovejas, pero me gustaría estar ya trabajando como profesional. Por suerte algo estoy haciendo pero aún no puedo ir a trabajar en tierras de terceros”, aseguró.

De recorrida por el campo, en el tractor de la familia (Crédito: instagram/valen.martinezf)

“Cuando cuento que sueño con vivir recorriendo los campos atendiendo a los animales, causa un poco de sorpresa porque generalmente se asocia a la mujer con la atención de mascotas. En mi casa creo que les sorprendería más que un día les dijera que quiero ser veterinaria de perros”, contó.

Para Valen “el campo es todo” y no se imagina una vida sin formar parte del sector. Es por eso que destaca la actividad de los agroinfluencers. “Están difundiendo todo lo que se hace y se produce. En especial es importante para las mujeres, que desde siempre trabajaron en el sector, y ahora tienen la posibilidad de tener más visibilidad a través de las redes y de ser valoradas como productoras agropecuarias”.

«El campo genera trabajo y alimento», consideró la joven estudiante de veterinaria (Crédito: instagram/valen.martinezf)

“Es una locura que haya gente que no sepa cómo llega un huevo a la góndola”

“Los admiro por el laburo que hacen. Producir contenido para las redes lleva mucho tiempo y piensan además en cómo dar a conocer la diaria del agro desde el lado del trabajador, sin ostentar o hacer crecer más la grieta”, analizó.

Como joven del conurbano bonaerense critica lo poco que la gente de la ciudad en general sabe del campo y que tengan una visión negativa del sector: “El agro es el motor del país, es el que genera trabajo y alimentos. Es una locura que haya gente que no sepa cómo un huevo llega a la góndola”, indicó.

Respecto de su futuro Valen dijo: “Tengo un sentimiento de raíz muy fuerte a la Argentina. No me iría, tengo la esperanza de que vamos a salir adelante porque los productores no van a bajar los brazos, no es esa la esencia del campo”.

