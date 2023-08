Una vecina denunció una situación de desidia total del Municipio sobre los caballos que fueron recogidos de la vía pública – Imágenes sensibles

En las últimas horas nuestra convecina Viviana Pereyra realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales aportando imágenes impactantes, sensibles, desgarradoras, donde se observa el estado de varios caballos que se encuentran alojados en la Chacra Municipal, que fueron recogidos por el CPR de la vía pública, pero que el Estado Municipal no se está encargando de conservar en buenas condiciones, responsabilizando directamente al titular del área de Producción, Luís Igarza, uno de los funcionarios más cercanos y allegados al Intendente Emilio Cordonnier.

En su posteo, esta convecina señala lo siguiente que transcribimos a continuación:

Más de un año de lucha en vano:

Un día por casualidad vi 12 caballos y una vaca en pésimas condiciones, flacos al máximo, desnutridos, tambaleantes por falta de alimento, en un corral con un piso de sólo tierra y bostas.

Averiguo y son los caballos que por disposición municipal son levantados de la vía pública a través del CPR y depositados (abandonados) en el predio municipal del monte de Orfila.

Uno estaba ya caído, obviamente no pude mirar al otro lado y me involucré, hice lo que estaba dentro de mis posibilidades sin ser médico veterinario intentando ayudar a ese caballo para levantarlo, la protectora y el veterinario de zoonosis colaboraron lo hidratamos, alimentamos durante un par de días con la ilusión que tomara fuerzas para pararse, no se pudo, murió. Me enteré que ya era el tercero o cuarto que moría en esas condiciones.

Golpeé todas las puertas para solucionar esta situación, me contacte con una red nacional de protección a equinos para solucionar los temas burocráticos que eran las excusas que ponía el JEFE DE PRODUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO, LUIS IGARZA. Había que desestimar las causas y otras vueltas y luego de eso a través de una ong en este caso PANDA, se pudieran dar en adopción con seguimiento teniendo un respaldo legal para evitar futuros inconvenientes hacia el municipio. Ya se había conseguido hogar para todos los equinos incluso la vaquita.

Las charlas fueron tantas q esto sería una enciclopedia.

Junto con la protectora (PANDA) conseguimos desparasitarlos y molestar hasta que el «sr» IGARZA se dignó a ordenar que les comparan rollos de pasto.

Durante meses fui personalmente a darles ración de molido y avena a diario para que se recuperaran.

Nunca hicieron un análisis de anemia antes de ingresarlos al predio junto con los otros equinos (anemia infecciosa en caballos es viral, muy contagiosa a través de picaduras de mosca, tábanos, etc, no hay tratamiento, si es positivo hay que sacrificar al animal).

Mezclaron padrillos con hembras, se sirvieron y parieron en ese estado de desnutrición y abandono total.

No se desparasitaron en tiempo correspondiente a pesar que comían entre su propio excremento, nunca se les recortó los cascos, hubo que curar heridas habiendo padrillos se lastiman mucho.

Cuando los vi ya bastante recuperados deje de ir porque supuestamente los seguían alimentando, (los responsables) siempre pendiente y comunicándome con la protectora para ver cómo iba lo legal para darlos en adopción y se termine ese calvario. Y las respuestas del JEFE DE PRODUCCIÓN IGARZA? *La semana que viene, *en dos o tres días, *mañana pregunto, *está en marcha….bla bla bla

Vuelvo hace un mes al predio después de varios meses sin ir…otra vez desde cero, otra vez tambaleando, otra vez raquíticos, otra vez parasitados, otra vez???!!!! Por qué??? Porque los caballos no pueden hablar? porque no votan? , porque tal vez reciban algún presupuesto para mantenimiento y se esté escurriendo por algún otro lado? No entiendo…

Otra vez desde hace ya un mes todos los días les llevo una ración de maíz o avena (que panda está sacando de las donaciones) y molesto para que los suelten, están mucho mejor, el municipio compró los antiparasitarios, pero no se soluciona el tema con eso …..

Realicé la denuncia en comisaría el 17/ julio del 2023, pero las leyes son tan lentas… que le ruego al sr IGARZA que es quien maneja los hilos de esta olla de títeres que los mueva de una vez. Los hilos y algo más.

Todo lo que aquí escribo es verdad, hay testigos muchísimos.

Ya no soporto más mentiras, estoy cansada.

Por ese motivo hoy lo hago público.

Viviana Pereyra