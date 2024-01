Un nuevo espacio para disfrutar de una vista panorámica frente al mar en «La Feliz»

Se trata de un bar situado en la intersección de Colón y la costa, con entrada por las rampas laterales de la playa Varese que se convierte en el destino ideal para aquellos que buscan una experiencia diferente en la ciudad.

Mar del Plata es una ciudad para recorrer, disfrutar y apreciar espectaculares vistas panorámicas que cautivan a los residentes y turistas diariamente. Es por ello que si a eso le sumamos compartir una charla con amigos o familia, y algo rico para comer y tomar en un lugar bien alto, es una propuesta imperdible: los llamados rooftops (en inglés: techo). Su nombre se debe a que son bares que están ubicados en los últimos pisos o también sky bars (debido a su cercanía con el cielo).

Y así surge este nuevo espacio en la playa Varese, que redefine la experiencia frente al mar. Rufo Rooftop, no solo ofrece una coctelería exquisita, sino que «los eleva a nuevas alturas con su innovadora propuesta», describen a este lugar ubicado en Colón y la Costa que permite apreciar el encanto de una vista panorámica imponente, a la vez que revitaliza el perfil gastronómico y turístico de la ciudad a partir de un modelo que está asentado en las principales capitales del mundo.

Este viernes 12 de enero abrió sus puertas Rufo, que se presenta con un exclusivo mirador, en forma de triángulo, que hace sentir a sus visitantes «en el aire», brindando la sensación de levitar sobre el magnífico paisaje marítimo.

Asimismo, tiene amplios horarios de atención, desde las 7 am hasta las 3 am, por lo que el lugar se transforma en el auténtico after beach cuando el sol comienza a despedirse en el horizonte. La vista panorámica al mar se convierte en el telón perfecto para un after beach inolvidable. Genera una atmósfera relajada, de vibra positiva para disfrutar de la fresca brisa marina en compañía de amigos.

En cuanto a su oferta gastronómica, ofrece abundantes desayunos y distintas opciones para cenar. Desde tapeo, variedades de hamburguesas y ensaladas, hasta pizzas y empanadas.

Los rooftops o sky bars marcan tendencia y permiten disfrutar de la gastronomía con vistas panorámicas, y son el lugar de encuentro para muchos oficinistas o amigos que se juntan a comer, tomar algo y divertirse un rato al final de la jornada.