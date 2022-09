Un ayacuchense condenado a 9 años de prisión por secuestro y abuso sexual

Un hombre de nuestra ciudad fue condenado a 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, al haber comprobado la Justicia que secuestró y abusó sexualmente a su sobrina.

En una publicación realizada por el portal Compromiso Diario, de la ciudad de Dolores, señala que “en un fallo reciente dictado por el Dr. Antonio Severino como Juez Unipersonal del Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores, se condenó a un vecino de Ayacucho juzgado por haber secuestrado y abusado sexualmente de su sobrina”.

El hecho ocurrió, según expresa el portal colega que accedió al fallo, “el 16 de Septiembre de 2018 donde un sujeto que se encontraba junto a su sobrina en un domicilio de la ciudad de Ayacucho, la tomó del cuello y no dejándola respirar, le exhibió un cuchillo mientras le decía que si no iba con él la mataría. Que luego de quitarle el teléfono celular para que no se pudiera comunicar la había obligado a que se retiraran juntos de la vivienda, para luego retirándola y contra su voluntad llevarla hasta el Monte de Orfila donde sin su consentimiento abusó sexualmente de ella. Posteriormente y con el fin de mantenerla retenida y ocultarla de sus progenitores la obligó a dirigirse al basurero municipal, y posteriormente, ya en horas de la noche, a dirigirse junto a él a un domicilio de la misma localidad donde la obligó a permanecer contra su voluntad hasta que fue rescatada por la pareja de su madre”.

El Juez Severino concluyó señalando “el conjunto probatorio valorado me convence de la existencia del hecho en el modo en que ha sido narrado y de la autoría del procesado en el mismo”, resolviendo por ello condenar a M.A.J. como autor responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal, a la pena de nueve años de prisión en cumplimiento efectivo.