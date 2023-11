Un ayacuchense acusado de Estafa en Lobería por utilizar cheques sin fondo para la compra de autos

Un vecino de nuestra ciudad que estaba residiendo en Lobería, compró dos autos con cheques sin fondos y vendió en Lobería uno de ellos. Policía de investigaciones de dicha localidad realizó un allanamiento este miércoles imputándolo en una causa por Estafa.

De acuerdo a lo que publica el portal de Radio Ciudad de Lobería en sus redes sociales, personal de la SubDDI Lobería, con el apoyo de la Estación de Policía Comunal y CPR de Lobería, allanaron dos domicilios de la ciudad logrando el secuestro de un automóvil y equipos de telefonía celular.

La investigación comenzó en Tres Arroyos, cuando un hombre de 31 años denunció, ante la UFI 16 de aquella ciudad, haber sido víctima de una estafa. Esta persona había concretado una operación comercial en octubre último, con un residente de Lobería a quien le había vendido dos vehículos, un VW Gol y una camioneta Ford EcoSport, operación esta por la cual el denunciante cobro con cheques extendidos por el comprador.

Cuando el denunciante se presentó a cobrar en el banco, se enteró que dichos documentos no tenían fondos. Contando la Fiscalía con el dato de que el estafador era residente de Lobería, solicitó colaboración a la SubDDI Lobería para que sustancien la investigación. De este modo los detectives loberenses realizaron distintas diligencias logrando determinar no sólo que el estafador era un joven de 29 años con incontables investigaciones en su contra por cometer estafas relacionadas a la compra y venta de autos, tanto en Lobería como en varios distritos de la región, como ser Ayacucho (de donde es oriundo), Tandil, Azul, Necochea, Benito Juárez, Balcarce, etc.

Además, uno de los vehículos, el VW Gol, lo había vendido en Lobería a un hombre de 67 años. Con todos estos elementos la Fiscalía interviniente solicitó a la Justicia de Garantías dos órdenes de allanamiento; una para el domicilio del estafador y el restante para el domicilio donde se debía encontrar el automóvil.

Ya con las órdenes, los investigadores irrumpieron simultáneamente en la casa del estafador en Avda. Campos y en una vivienda situada en la calle D’Onofrio.

En el domicilio de Avda. Campos la comisión policial logró dar con el sospechoso, a quien se le secuestró un teléfono celular, el cual será oportunamente sometido a distintas pericias, mientras que en la vivienda de la calle D’Onofrio se secuestró el VW Gol obtenido de la estafa en Tres Arroyos. Respecto del comprador del auto, la Fiscalía interviniente no adoptó medidas procesales, mientras que el sospechoso fue imputado del delito de «Estafa» en una nueva causa penal en su contra.