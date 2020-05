Un adolescente murió embestido por una camioneta en un campo en Cañuelas

Un adolescente de 16 años domiciliado en el barrio Guzzetti falleció esta mañana al ser embestido por una camioneta en el interior de un campo ubicado en la zona de El Taladro, partido de Cañuelas.

La versión más fuerte es que el propietario del establecimiento se habría encontrado con tres intrusos y que avanzó sobre ellos con la camioneta, arrollando a uno de ellos. Los otros dos escaparon y avisaron a sus familiares.

Cuando la policía llegó al lugar alertada por el propietario, se encontró con una confrontación entre familiares y el hombre, Rodolfo Sánchez, de 57 años, oriundo de Ezeiza.

“Por lo que sabemos hasta ahora, tres jóvenes entraron al campo con perros, aparentemente para cazar; el dueño, creyendo que eran galgueros o delincuentes, los embistió con la camioneta, pero no está claro si hubo una discusión previa”, dijo una fuente oficial consultada por InfoCañuelas.

“Hay una casita cercana al lugar del hecho, también se va a verificar si hubo algún ingreso a ese inmueble”, agregó el vocero.

El conductor de la camioneta, una Dodge RAM gris oscura, patente ONI 115, quedó demorado, en tanto que el vehículo fue trasladado al Comando de Prevención Rural (CPR) para efectuar las pericias.

Personal de la Policía Científica se encuentra en el lugar de los hechos junto al secretario de la Fiscalía 2, Pablo Ober, que interviene en el caso.

El incidente se produjo entre las 8.30 y las 9. El cuerpo de la víctima, identificado como Alex Juan Campo, permanece en el lugar a la espera de la morguera procedente de La Plata.

El campo en cuestión se encuentra ubicado en el km. 73,500 de la ruta 205, mano izquierda en sentido Cañuelas-Uribelarrea.

Alex había salido a cazar liebres con sus dos perros (uno galgo) y dos amigos del barrio, de apellido Cabañas, uno de su misma edad y otro de 21. De pronto apareció en escena el propietario de las tierras, Rodolfo Sánchez, a bordo de su camioneta Dodge RAM 4×4. Sin previo aviso, avanzó sobre el grupo, arrolando a Alex.

Minutos más tarde Sánchez quedó aprehendido en el Comando de Prevención Rural (CPR) por el delito de Homicidio.

La palabra de su hermana

InfoCañuelas habló con Soledad, hermana mayor de la víctima, quien relató algunos detalles de lo ocurrido. “Mi hermano fue a cazar liebres, como hace siempre. En un momento los amigos llaman a mis hermanos para avisar que Alex estaba tirado en un campo, lastimado. Cuando llegamos, estaba muerto. El de la camioneta se quería escapar, así que cerramos las entradas para que no se fuera. Y cuando estábamos en el piso llorando a mi hermano nos miraba como si nada. Y a mi tía le dijo que eso había pasado por querer robar, pero eso es mentira, no tenían armas ni cuchillo ni nada. No había nada para robase en ese campo, que es todo pasto”.

“Los amigos de mi hermano contaron que cuando vieron que la camioneta se acercaba pensaron que los iban a retar. Pero esta persona fue directamente a chocarlos, no les dijo nada ni los asustó. Los amigos se corrieron a un costo pero mi hermano, que estaba en el medio, tropezó con el perro y cayó al piso. La camioneta lo pasó por encima”.

“Esta persona les tendría que haber dicho que se retiraran, pero no, aceleró y fue directo a chocarlos. Uno de los amigos se acercó y le preguntó, ´Alex, ¿estás bien? Dijo que sí y se durmió. Y el de la camioneta les dijo que agarraran el cuerpo y se lo llevaran”.

Soledad agregó que su hermano salía siempre a cazar, generalmente a ese mismo campo, distante a unos 4 kilómetros de su casa, y que nunca había tenido problemas.

Conmocionada por los hechos, la madre de Alex, Claudia Tello Cortez, fue trasladada al Hospital Marzetti, afectada por un ataque de asma.

Junto al grupo de familiares que concurrió en busca de Alex estaban los vecinos de la familia Campo, Flavia Guardia y su esposo Mario Miceli, dirigente del MTL. “Esta persona siempre fue consciente de lo que estaba haciendo. Lo mató sin piedad”, subrayó Flavia.

Alex, de 16 años, vivía con su madre y cuatro hermanos en Allende y Mercante del barrio Guzzetti. Hace unos meses, impulsado por Miceli, había comenzado a militar en el MTL para acompañar a su mamá, que solía participar en las marchas del movimiento.

Estudiaba en la Escuela Media 2 y durante un tiempo jugó en el club de rugby Las Cañas, junto a dos hermanos, uno de los cuales sigue integrando la institución auriverde.

N. de la R; por Info Cañuelas.