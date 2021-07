«Tu felicidad es la mía»: El emotivo festejo de Lionel Messi con su familia

El crack rosarino y capitán argentino se contactó con su familia tras la consagración argentina en la Copa América 2021 en el Maracaná y su esposa le dedicó dos emotivos posteos en redes sociales.

Lionel Andrés Messi levantando una copa con la camiseta de la Selección Argentina. Esa era la imagen que tantos años fue esquiva pero que, finalmente, este sábado sucedió. El capitán argentino alzó la Copa América luego de la histórica victoria ante Brasil en el Maracaná, que significó el primer título argentino luego de 28 años. Cuando el árbitro Esteban Ostojich pitó el final del partido, todos los jugadores del seleccionado se abalanzaron a celebrar con la Pulga, que quebró en llanto e inmediatamente comenzó a volar por los aires impulsado por sus compañeros. Mientras los festejos celestes y blancos continuaba en el campo de juego, Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, le dedicó un emotivo posteo en redes sociales: «SOMOS CAMPEONES!!!!!! VAMOOOOS ARGENTINA!!! Vamos mi amor!!!! Vamos!!! Lo que soñabas estoooo por Diosss al fin se te dio! Como te lo merecés. No veo la hora de poder verte y celebrar juntoooos!!!!!!!», escribió en su cuenta de Instagram.

Pero la dedicatoria de Antonela no quedó ahí. Más tarde, subió un video de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro cantando el clásico «Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta barra quilombera, no te deja no te deja de alentar».

Pese a que no pudo festejar con su familia en la cancha, Messi celebró de la forma que marcan los tiempos de pandemia. Sentado en pleno campo de juego, el rosarino realizó una videollamada con sus familiares, a quienes les hizo gestos y les mandó saludos con una sonrisa imborrable, disfrutando de uno de los más importantes de su carrera.

