Tri Tri y un 25 de Mayo de Fiesta Patria

Este miércoles 25, a las 13 horas, como parte de una linda iniciativa del grupo Tri Tri que organiza eventos culinarios, el Prof. Pablo Zubiaurre brindará una charla sobre la fecha patria. En su propia cuenta de Facebook, el historiador contó que “voy a estar acompañando la iniciativa de Tri Tri para pasar la fiesta patria comiendo algo, y charlando un ratito sobre el sentido de la misma. Esto de no perder de vista el porqué del festejo, me parece siempre valioso y me siento muy contento de ser parte del encuentro” remarcó.