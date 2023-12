Trabajó 22 años como subsidiada en el Municipio y ahora le anunciaron que no sigue

Nuestros colegas de FM95 publicaron en su muro una nota de nuestra convecina Cecilia Fernández, quien quiere hacer pública su situación vivida con el Municipio, quien luego de 22 años de estar subsidiada, fue despedida de su lugar. Aquí la nota completa:

Buenos días, les agradezco sinceramente que se tomen el tiempo de leer esta carta. Soy Cecilia Fernández, DNI 25.321.299, y quiero compartir una situación que he vivido durante 22 largos años siendo subsidiada. He trabajado incansablemente por mi pueblo desde que fui educada intendente en aquel momento.

El 14 de noviembre de este año, me dirigí al municipio para plantear mi situación laboral y la señora Julieta Urtizbiría me dio la noticia soñada después de 22 años de espera: un contrato con la municipalidad de Ayacucho. Sin embargo, el 11 de diciembre, una discusión con la directora del Hogar Agrícola, resultó en mi despido. La jefa del área, decidió sacarme del área, darme vacaciones y derivarme al área de producción, negándome el contrato.

Me siento sin palabras, sin derecho a defensa, culpada y condenada como una criminal. Han pisoteado 22 años de trabajo subsidiado. ¿Es posible que esto suceda? Les pido con sinceridad, ¿no les parece una verdadera injusticia después de tanto tiempo subsidiada?

He trabajado en silencio año tras año, sufriendo humillaciones y maltratos. Los subsidiados somos ignorados y si protestamos, nos tratan como vagos. Levantar la voz nos convierte en insolentes, pero a nosotros, los subsidiados, nos utilizan para trabajos que otros evitan.

Sinceramente, siento que ya he perdido. Solo les agradezco enormemente por tomarse el tiempo de leer esta nota. A mis 47 años, ya no tengo nada más que perder. Siempre callé por miedo a perder la oportunidad del contrato que me quitaron sin razón. Hoy les comparto mi historia. Gracias de nuevo. Dios ve las injusticias, aunque a veces tarde mucho.

Gracias, mil gracias.