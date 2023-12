Torrendell encabezó la reunión del Consejo Federal de Educación

En el encuentro, el primero bajo la presidencia de Javier Milei, se delineó la Agenda Federal para 2024 con los titulares del área de las 24 jurisdicciones, en una intensa jornada de trabajo que tuvo lugar en el salón Rosario Vera Peñaloza del Palacio Sarmiento. El Secretario de Educación concentró su discurso inicial en tres conceptos: «el Consejo en una Comunidad Educativa, Política Educativa Participativa e Institucionalizar». «Tenemos que convertir el Consejo Federal en una comunidad de aprendizaje. Hablamos mucho de la comunidad de aprendizaje en las aulas, pero también debemos implementarlo en la política educativa», explicó Torrendell. «He conversado con la ministra Sandra Pettovello y está totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que seguir potenciando el federalismo educativo», remarcó y agregó: «Está claro que las provincias son a quienes les corresponde el gobierno directo de la Educación, y podemos aprender de ellas para trabajar desde lo nacional y compartir consejos con la comunidad de aprendizaje». Por otra parte, el Secretario detalló que la Política Educativa Participativa: «No implica anarquismo, ni desorden, tampoco centralismo, sino que debemos encontrar de qué manera podemos cooperar». Finalmente, Torrendell -quien a su vez es presidente del CFE- resaltó el desafío de institucionalizar, «lo cual no quiere decir burocratizar, sino cumplir las normas, ver qué nos falta, mejorar a partir de lo que hay. Mejorar la Argentina tal vez no pasa tanto por cambiar todo, sino porque logremos hacer mejor lo que ya sabemos que tenemos que hacer, que está escrito. Hay ideas potentes que tenemos que tratar». Por su parte, el secretario general del CFE, Thomas adelantó los ejes que se van a trabajar -además de las asambleas- con reuniones regionales y bilaterales para llegar a la nominalidad del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SIniDE) y el Plan Estratégico de Alfabetización. También se designó como vicepresidente del Consejo a la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Mariela Nassif. Asimismo, estuvieron presentes el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vicenzi. Luego, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participó del almuerzo de trabajo posterior a la Asamblea y junto con el Secretario de Educación y los titulares de las carteras educativas provinciales, recorrió la Sala Americana de la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM) para conocer una muestra del patrimonio documental y bibliográfico de la educación argentina. Durante la visita a la BNM se valorizó el rol de las bibliotecas y los centros de documentación para el trabajo en las escuelas y los equipos técnicos jurisdiccionales. El Consejo Federal de Educación es el organismo interjurisdiccional de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa para asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional. – Acerca de José Manuel Thomas Es Licenciado en Tecnologías Educativas (UTN). Diplomado en Gestión Educativa (UTN). Experto universitario en indicadores y estadísticas educativas (UNED) de España. Técnico Universitario en Electrónica y Electricidad de la Universidad de Mendoza. Egresado del Programa de Formación de Líderes Educativos (CEM). Exdirector general de Escuelas de la Provincia de Mendoza, gestión 2019-2023. Además, se ha desempeñado como gerente Educativo en el Instituto ICEI. Fue columnista en temas educativos en medios de comunicación de Mendoza. Ejerció como profesor de Ciencias Sociales, informática y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Ha participado en los últimos años como ponente y expositor en múltiples conferencias y congresos a nivel nacional e internacional.