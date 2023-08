TC – Impresionante choque y vuelco de Matías Rossi en la clasificación del TC

El piloto oriundo de Del Viso, protagonizó un fortísimo accidente durante el transcurso de la clasificación de la décima fecha del Turismo Carretera en circuito de Buenos Aires. Afirman que el auto había quedado con algún desperfecto mecánico, tras tocar, previamente a Mariano Werner en la misma vuelta.El Toyota Camry siguió de largo en una curva y chocó directamente contra la protección del paredón. Tras el impacto, comenzó a verse fuego en el auto, pero el «Misil» se bajó por sus propios medios del Camry.El Toyota Camry siguió de largo en una curva (en la «S» del siervo) y chocó directamente contra la protección del paredón.Tras el impacto, comenzó a verse fuego en el auto, pero el «Misil» se bajó por sus propios medios del Camry.»Fue el susto del impacto, pero estoy bien. Fue un golpe impactante desde lo visual por el vuelco, pero se descomprimió suave, no sentí un golpe fuerte, sino que sentí que se fue desacelerando», dijo a Carburando y agregó que «me asusté cuando quedé boca abajo, por si había fuego, para salir rápido. Ahí me bajó un poco la presión y me senté, pero estoy bien», remarcó.

«Se rompió algo en la dirección, cuando me tocó Werner en la horquilla. Creo que no me vio, porque parece que abortó la vuelta y decide abrirla en el mismo momento. Creo que no me ve, porque cuando el quiere abrir vuelta, yo estoy cerrando la mía; y ahí nos tocamos», explicó.

«Pensé que se había doblado un poco el volante, pero cuando quise doblar en la S del siervo no doblé, y seguí derecho», señaló.

El video