TC en el recuerdo – El 11 de noviembre de 1979, en la Vuelta de Tandil se despide el equipo oficial Ford

Entre 1972 y 1978, el equipo oficial Ford y Héctor Luis Gradassi se convirtieron en los grandes dominadores del Turismo Carretera. La escuadra comandada por José Miguel Herceg logró los 7 campeonatos en juego durante ese lapso. Pirín, por su parte, consiguió 4 de esos títulos y en los 3 restantes fue subcampeón.

Esa formidable supremacía tuvo un polémico y lamentable final. El 11 de noviembre de 1979, en ocasión de la Vuelta de Tandil, el equipo Ford y Gradassi disputaron su última carrera en la “máxima”. El cordobés había terminado 2º, detrás de Esteban Fernandino, su compañero de equipo. Pero ambos fueron excluidos porque -según la ACTC- las tapas de cilindro tenían exceso de material y los blocks excedían el peso reglamentario.

El conflicto había comenzado a gestarse cuando la ACTC inició el camino de la autofiscalización, en mayo de 1979. De esta manera, quedaba atrás el contralor de la Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo. Según la ACTC, la CADAD, que dependía del ACA, “no revisaba bien los motores”.

Ford había ganado las 3 primeras carreras del campeonato de 1979: 1 con Gradassi y 2 con Fernandino. En Pringles (4ª fecha), otra vez se impuso el Chango. Pero resultó excluido por anomalías en la tapa de cilindros. Fernandino volvió a ganar en Olavarría (6ª). Allí, los Ford oficiales fueron denunciados, aunque como la denuncia se presentó fuera de término, se desestimó.

Fernandino, en Olavarría 1979, cuando el equipo oficial Ford logró su última victoria. (Horacio Froio/Historia TC)

El final para Ford y para Gradassi

La desclasificación de Esteban Fernandino y Héctor Gradassi de la carrera de Tandil se oficializó el 5 de diciembre. “Nos acusaron de que las tapas de cilindros y los block estaban fuera de reglamento. Fue todo verso. Se mandaron elementos a Aerolíneas Argentinas con 2 peritos que verificaron que todo estaba en regla”, le dijo José Miguel Herceg a SoloTC.

El torneo de Turismo Carretera tuvo continuidad el 16 de diciembre de 1979, en Pehuajó, ya sin el equipo oficial Ford y sus pilotos. El conflicto con la ACTC, que tendría derivaciones judiciales a partir de una demanda de la Comisión de Automovilismo Deportivo de Concesionarios Ford, estaba lejos de resolverse. De hecho, recién tendría un punto final en 1986.

El 10 de diciembre de 1979, Gradassi anunció su retiro del automovilismo. “Lo dije en su momento: a la ACTC le molestan nuestras victorias. Si hasta llamaron al presidente de Ford para que nos fuéramos de la categoría… Saben que estamos en regla, pero siempre van a encontrar algo“, explicó Pirín. El tetracampeón admitió que “la ACTC influyó en un 90% en mi retiro”.

La decisión de extender el torneo hasta mediados de 1980 también fue motivo de reclamo judicial del equipo Ford. “¡Ese título lo ganamos nosotros! La ACTC hizo durar el torneo hasta que Espinosa lo pasó a Gradassi. Una cosa de locos”, consideró Herceg. “Yo gané 5 campeonatos de TC, aunque la ACTC no me cuenta el último. Aquel campeonato me lo robaron”, aseguró Gradassi.

Entre 1972 y el 11 de noviembre de 1979 el Turismo Carretera disputó 102 carreras, sin contar las reservadas a “No Ganadores”. Héctor Gradassi, siempre con el Ford oficial, ganó 25, es decir, el 24,5%.

La historia de FORD por Rojo 7 Mil