TC: el inesperado cambio en la TV del Turismo Carretera para el 2024

La TV Pública prepara un cambio inesperado para las transmisiones del TC en la televisión, de cara al inminente arranque de la temporada 2024. Más allá de los cambios históricos en los vehículos de la categoría más popular del automovilismo argentino, las emisiones de las carreras en la pantalla chica también contarán con novedades fundamentales para los hinchas de Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota.

De acuerdo con la información del portal Tribuna Deportiva en X, habrá variantes tanto en el canal como en el horario. De hecho, las clasificaciones de los sábados (de 10 a 17 horas) pasarán a estar precisamente en la TV Pública y ya no en DeporTV como ocurrió hasta el 2023 inclusive. Por si ello fuese poco, los domingos el programa empezará a las 10 y no a las 11, como sucedió hasta el año pasado. No obstante, el horario de finalización será el mismo que en los últimos tiempos: las 14.

Cambios de horario y de TV para el TC en 2024.

Dónde y cómo ver el TC en la TV en 2024

Los sábados, de 15 a 17 horas por la TV Pública.

Los domingos, de 10 a 14 horas por la TV Pública.

El TC abandona el histórico circuito de Potrero de los Funes en 2024

De acuerdo con el portal especializado Campeones, «se están quitando los muros y los alambrados del semipermanente puntano». Incluso, remarcaron que se trata de «una imagen que duele». Y puntualizaron en que «con el desarme del trazado, el automovilismo argentino pierde a uno de los circuitos más pintorescos y particulares del país».

De cara al final de la temporada de verano, la idea es finalizar el desmantelamiento antes de la Semana Santa (a finales de marzo) para «desarrollar con normalidad la actividad turística». El escenario protagonista se estrenó en noviembre de 2008 y cuenta con una extensión de 6270 metros. Además, contó con la visita de la FIA GT, el TC2000 y la Fórmula Renault entre otros torneos.

Si bien algunos pilotos se ilusionan con la reapertura a futuro en un período menor a diez años, uno de los que lamentó el desarme actual fue el ex Fórmula 1 Norberto Fontana, quien fue campeón del TC2000 allí en 2010 con el Ford. «Es uno de los lugares más lindos para correr en el país, es una lástima, pero bueno…», manifestó entre otras cosas en plena entrevista con Carburando. «Daban los parámetros para, ahora que tenemos a Agustín (Canapino), traer la Indy o para soñar en algún momento con la Fórmula 1. Lógicamente con muchos problemas con el tema de la hotelería, pero el trazado en sí daba para mucho, es una pista que tenía un poco de todo”, concluyó el arrecifeño.

El calendario del TC en 2024: todas las carreras