TC: Así quedó la Copa, los circuitos para la definición y posibles definiciones

La ACTC tiene opciones pero no confirmó donde hará las dos fechas que quedan: La Plata, Buenos Aires y San Juan, en la lista. Varios pilotos aspiran al título 2020.

La primera fecha de la edición 2020 de la Copa de Oro de Turismo Carretera ya es historia y el líder Mariano Werner (Ford) estiró en 16 puntos su ventaja gracias al segundo puesto obtenido el domingo en la Final de Buenos Aires.

La segunda posición le corresponde a Juan Cruz Benvenuti (Torino), que culminó 11° en la competencia porteña, mientras que el ganador José Manuel Urcera (Chevrolet), que llegó a esta carrera sin puntos, ascendió al tercer lugar, a 19 unidades del entrerriano. Cuarto aparece el mejor piloto que todavía no logró vencer: Christian Ledesma (Chevrolet), que está a 27,5 puntos de Werner.

Por otra parte, Gastón Mazzacane (Chevrolet) es el mejor de los 3 pilotos que estaría ingresando al minitorneo en la última fecha mediante el sistema de los «3 de último minuto» Los otros dos son Mauricio Lambiris (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge).

LOS CIRCUITOS DONDE EL TC PODRÍA CERRAR EL AÑO

El Turismo Carretera se acerca a la parte final de su campeonato. Solo restan dos fechas para que finalice el torneo 2020. Las mismas están fijadas para el 13 y 20 de diciembre y solo resta definir en que lugar se van a desarrollar. Los próximos días serán sumamente claves para confirmarlo. Acá las opciones que tiene el TC.

La Plata – Buenos Aires

Mucho se habló en las últimas horas sobre donde se van a desarrollar las dos últimas fechas del Turismo Carretera. Lo que más se escuchó es que el TC podría disputar una competencia en La Plata y la otra en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Para los equipos un plan perfecto porque todo queda cerca y cómodo. Aquí lo único que hay que tener en cuenta son los compromisos que puede llegar a tener el escenario capitalino.

San Juan en lista de espera

La provincia de San Juan tiene intenciones de tener el cierre de campeonato de TC. Más allá de algunas charlas que seguramente existieron, la realidad indica que hoy es solo una finalidad. La parte sanitaria, por lo del Covid-19, es lo que estará definiendo si San Juan lleva o no al TC. No hay dudas que en caso de hacerla, la categoría se quedará toda la semana porque se correría el 13 y el 20 en Villicum. Para saber si se puede realizar no pasará mucho más tiempo. Falta menos de un mes.

La Plata, el comodín

El autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata siempre estará preparado para recibir al TC. Para la categoría el escenario platense es el comodín. Se puede utilizar en cualquier momento y es el circuito que está preparado en caso de caerse las opciones que están dando vuelta. La posibilidad de hacer en La Plata una de las dos carreras que quedan es alta y no se descarta, aunque se buscan otras alternativas, que se disputen en el Mouras las dos finales que restan.

LA REIVINDICACIÓN DE WERNER COMO EL MÁXIMO CANDIDATO

Mariano Werner fue el escolta de Urcera en la Final, y de esta manera consiguió su 5º podio consecutivo en el TC, el 6º en 9 competencias. Con este resultado, estiró su ventaja en el campeonato: llegó con 1 punto de diferencia sobre Juan Cruz Benvenuti y ahora le lleva 16 al piloto del Torino del Laboritto Juniors.

El entrerriano es el único piloto que fue candidato a la victoria en todas las carreras que el TC disputó en esta temporada. De seguir con esta regularidad, el paranaense va camino a la ansiada coronación en la maxíma categoría del automovilismo argentino.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.