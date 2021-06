Tandil: un hombre murió con Covid-19 en su casa y la familia cuestiona la atención recibida

Geraldina Vinsennau relató al portal ABC Hoy la tragedia ocurrida con su hermano Ariel, de 46 años, quien el pasado domingo fue hallado muerto en su domicilio, mientras cursaba el Covid-19. La mujer criticó la respuesta que recibió su hermano de parte de la operadora del 107 y posteriormente, de un médico que lo asistió, pero decidió no internarlo y a las pocas horas, el vecino falleció.

Geraldina Vinsennau recordó que el pasado viernes (11 de junio), “mi hermano a las 8 de la mañana se hisopa en el Hospital. A la tarde me pidió que le fuera a buscar el resultado porque no estaban llamando. Me acerqué al hospital y me dijeron que no daban los resultados así, que te llamaban. Yo les pedí que me dijeran, porque mi hermano estaba esperando el resultado pro su trabajo en el Servicio Penitenciario, por sus compañeros. La chica me dijo que era positivo, pero que ya lo iban a llamar”.

“Entonces le compré Paracetamol y se lo llevé”, continuó relatando al tiempo que agregó “en la madrugada del sábado, él sentía que no podía respirar y llamó al 107 para pedir una ambulancia y la que lo atiende, le dice: ‘respirar, respirás, porque estás hablando conmigo’, y que no le iba a mandar una ambulancia, que se tendría que acercar al Hospital. Mi hermano le dijo de todo y le cortó. Él me lo contó todo en un mensaje que tengo guardado”.

“Lo fui a ver el sábado y me dijo que estaba bien, mi mamá le pasó la comida por la ventana, etc. A la tarde, se descompensó y le pasamos un saturómetro, y saturaba 83. Tenía un ronquido en el pecho que yo que estaba a 3 metros, se lo sentía. Entonces llamé al 107 y pedí una ambulancia y la verdad que vinieron enseguida. Vino un médico que lo encontró parado en la ventana y le dijo que se sentara, le volvió a tomar la saturación y le dio 96. Lo auscultó y le dijo que para la fiebre se duchara y que no se secara, sino que dejara que el cuerpo se secara solo, y que se acostara semisentado”, contó.

Ariel además, era diabético y el glucómetro le dio 101, de acuerdo al testimonio de Geraldina.

“El sábado a la noche se fue a dormir y al otro día, no nos atendía el teléfono. Me empecé a desesperar y a eso de las 10 de la mañana fue mi marido, que andaba en la calle y le golpeó la puerta. Como no lo atendía, tiró la puerta abajo y lo encontró muerto”, expuso la mujer.

También advirtió que el llamado para comunicarle oficialmente que había dado positivo, nunca llegó. “No lo llamaron en ningún momento del sistema de salud para decirle señor, usted tiene Covid. Se lo tuve que conseguir yo. Siento que lo dejaron morir”, dijo.

Indicó que el médico no prestó atención a la medición de 83 de oxígeno en sangre, “porque mi hermano había caminado de la habitación a la cocina y se había agitado. Que había que medirlo en reposo y que si saturaba mal en reposo, había que preocuparse. Pero como le dio 96, no había que internarlo”.

“Creo que lo minimizaron porque era joven. Entonces lo dejan morir en la casa. Hoy hay una madre y un padre sin hijo, hay un hijo sin padre y una hermana sin hermano”, lamentó Geraldina, quien consideró que una vez que transiten el inesperado duelo por Ariel, “seguramente vamos a hacer algo, porque él podría estar vivo, o al menos, tendríamos el aliciente que hicieron todo lo posible por salvarlo. Pero lo abandonaron”.

N. de la R; fuente InfoGEI Mg