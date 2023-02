Tandil – Todo se encamina para vender el predio del circuito «La Cascada“: Estamos muy avanzados en las negociaciones»

En los últimos días se conoció la noticia de que el predio del circuito La Cascada podría venderse con el fin de relocalizar la actividad automovilística, mientras que un inversor desarrollaría un proyecto privado en el lugar.

Por tal motivo fue consultado por El Eco Multimedios Sebastián Usandizaga, presidente del Tandil Auto Club, organización que administra el circuito y desde hace tiempo evalúa la posibilidad de construir un autódromo con condiciones más acordes a los requerimientos técnicos que en la actualidad la práctica solicita.

Como se sabe, la zona de la avenida Don Bosco experimentó una transformación en los últimos años, convirtiéndose en un polo turístico en el que se ubican gran parte de las cabañas de la ciudad. Vecinos del lugar se han expresado en contra de los ruidos molestos que provocan las carreras, que atentan contra la tranquilidad que tanto turistas como locales pretenden del área.

Ese es uno de los motivos por los cuales desde hace años el Auto Club busca relocalizarse. Sin embargo, no cuenta con los fondos suficientes para solventar la compra de otro predio y afrontar la construcción de un nuevo autódromo.

Por lo tanto, diversas gestiones que asumió la dirección de la organización buscaron vender el terreno de su propiedad y utilizar el monto para financiar un nuevo proyecto. Pero uno de los escollos que afrontan es que el lugar no cuenta con los indicadores urbanísticos que permitan allí la construcción, por lo que cualquier iniciativa está atada al aval municipal.

En ese marco, manifestaron desde el Tandil Auto Club, un nuevo inversionista cuenta con un proyecto que presentaría en el marco de 30 días ante el Ejecutivo, y si desde la gestión local otorgan los indicadores, se continuaría con el proceso de venta del predio. Las negociaciones, afirmaron, están “muy avanzadas”.

Por el tema comenzaron a expresarse diferentes referentes de la comunidad. Recientemente la Asamblea Ciudadana por la Defensa de las Sierras emitió un comunicado en el que sostuvo que el Plan de Desarrollo Territorial prohíbe expresamente el desarrollo de proyectos de urbanización en la zona.

Estado de situación

Sebastián Usandizaga comenzó aclarando que el Tandil Auto Club se encuentra en el lugar hace 45 años. Sostuvo además que desde hace por lo menos una década, diversas gestiones de la organización presentan proyectos con el fin de vender el predio y conseguir los fondos necesarios para relocalizar la actividad.

“Hace años se viene manejando la posibilidad de ver si se puede lotear para vender y con ese dinero comprar un campo para hacer un autódromo fuera de la ciudad. Hoy, pasado el tiempo, las quejas de los vecinos son entendibles. Siempre nos hemos juntado y buscamos resolverles los problemas”, transmitió.

Usandizaga precisó que se encuentran trabajando con un inversor que “tiene un proyecto muy interesante para Tandil”. Informó que en principio no se trataría de un loteo, pero que desconoce el proyecto en su totalidad.

Como se informó, la posibilidad de que la iniciativa avance está vinculada a que el Municipio otorgue los indicadores necesarios. “Ellos lo van a presentar al Municipio, y si al Municipio le atrae y lo ven viable, ahí seguirían las negociaciones”, sostuvo.

“El lugar es muy lindo pero no tiene indicadores. Para el que no está en tema, hay 3 ó 4 lugares de Tandil que cuando se hizo el reordenamiento territorial no se les dio indicadores, por lo cual se limita hacer cualquier tipo de construcción, o de loteo, o lo que fuera”, agregó Usandizaga.

El presidente del Tandil Auto Club dijo que se encuentran “muy avanzados en las negociaciones”, y que el paso siguiente es la presentación del proyecto del privado al Municipio. Luego, que desde la gestión otorguen los indicadores. “Yo lo veo viable porque no son grandes indicadores, son muy lógicos”, estimó.

Un predio moderno

Usandizaga adelantó que con los fondos que podrían adquirir por la venta del circuito actual, estarían en condiciones de “tener un autódromo de 2500 metros asfaltado, con toda las normas de seguridad que se piden”.

Planteó también que “normalmente en cualquier ciudad en la que hay un autódromo, lo hizo el Municipio. Hoy en Tandil es muy difícil y el Municipio no está en condiciones de dar una mano para hacerlo”.

El presidente de la organización transmitió que el 80 por ciento del automovilismo actual se está volcando al asfalto, pero que desde el Tandil Auto Club no cuentan “de ninguna manera” con «el dinero para asfaltar en donde estamos”. Agregó que “la realidad es que con el tiempo el automovilismo de tierra tiende a desaparecer”.

Informó que se encuentra trabajando junto a la comisión directiva en recabar los presupuestos necesarios en cuanto a movimientos de suelo, asfalto, torre de control, alambrados olímpicos, paredes de seguridad, accesos y cabinas en las entradas con las que contaría el nuevo autódromo.

Apoyo de los socios y de los representantes

En cuanto al posible lugar donde podría ubicarse el nuevo predio, Usandizaga evitó adelantar precisiones, ya que consideró que no saldrán a buscar un espacio concreto hasta que no esté aprobado el proyecto del inversor.

“Estamos observando porque el tema del proyecto puede hasta dentro de un año no tener una definición total, Dios quiera que sea antes”, anheló.

Internamente, la iniciativa deberá también contar con el aval de los socios del Tandil Auto Club. Con tal fin, llegado el momento realizarán una asamblea para poner el tema en consideración. “Espero que se entienda. Nosotros vamos a dar las explicaciones, y se tiene que aprobar por mayoría. Es una de las limitaciones que podemos tener y la entendemos”, sostuvo.

Además, demandó el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “A los funcionarios municipales les pido que lo analicen, ya que tenemos la oportunidad de que salga todo bien. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, todos tienen que apoyar un proyecto en el cual nos vamos a necesitar todos”, consideró.

Usandizaga concluyó al señalar que la propuesta del inversionista podría ser presentada en el marco de los próximos 30 días. Sin embargo, aclaró que desconoce el proyecto, pero expresó que “creo, va a ser importante para Tandil”.

