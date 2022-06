Tandil – Suteba denunció que no se ejecutó partida de $3,5 millones para reparar calefacción de escuelas

La flamante Secretaria General del sindicato docente en Tandil, aseguró que el distrito quedó fuera de una nueva remesa desde la provincia, porque el Consejo Escolar local no rindió el dinero girado en abril, que debía destinarse a poner en condiciones los sistemas de calefacción de las escuelas que tuvieran inconvenientes. “Tenemos entendido que esos tres millones y medio, todavía no se pudieron utilizar”, afirmó Sinópoli en ABCHoy Radio (89.1 FM).

La dirigente sostuvo que “nosotros tratamos siempre de anticiparnos, este tema lo tratamos en una mesa a principios de año, cuando le reclamamos a la provincia disponer de fondos para poner a punto las escuelas y resolver los problemas”.

“La provincia hizo una gran inversión en marzo, girando dinero a los Consejos Escolares y al de Tandil le tocaron más de 3 millones de pesos, para la reparación de calderas, de calefactores, de gas envasado. Ese dinero llegó entre el 7 y el 10 de abril al distrito”, repasó Sinópoli, y añadió que “antes de ayer recibimos un informe, en el que la provincia va a estar disponiendo nuevas partidas para seguir trabajando en este sentido y tuvimos que pedir un informe más específico, porque en la lista de las nuevas partidas, no estaba Tandil”.

“Lo que nos responden de provincia de Buenos Aires, es que aquellos distritos que no habían rendido los importes anteriores, no iban a recibir este dinero. Esto nos preocupó y por eso estamos pidiendo informes al Consejo Escolar, porque tenemos entendido que tampoco se pudieron utilizar los 3 millones de pesos que llegaron en el mes de abril, por esa misma razón”, cuestionó la docente.

Además, consideró “preocupante haber llegado a esta instancia, sabiendo que íbamos a tener un invierno muy difícil, muy crudo y que las escuelas eran prioridad uno”.

Sinópoli deslizó que “el problema es que al dinero no lo estamos poniendo a disposición para los fines a los cuales se gira a las distintas ciudades, así que vamos a esperar que nos respondan desde el Consejo Escolar”.

Suteba Tandil además se encuentra realizando un relevamiento, “para saber cuántas escuelas están complicadas”, con sus sistemas de calefacción.

“Sabemos que hoy hay situaciones en escuelas, que se van resolviendo, y a los dos o tres días se vuelven a romper. Nos pasó con una escuela muy grande, que estuvo dos semanas con problemas de caldera, que se había resuelto y ayer o antes de ayer, tuvieron que suspender las clases porque estaba otra vez sin funcionar”, comentó la sindicalista.

Además, aclaró que “aún no sabemos los motivos por los cuales ese dinero no fue rendido en tiempo y forma. Todavía no tenemos la palabra del Consejo Escolar, por eso no vamos a aseverar nada, pero es la información que tenemos de provincia. Tandil recibió tres millones y medio de pesos y tenemos entendido que todavía no se pudo ejecutar y con eso se pudieron haber realizado montones de obras de resolución de problemas de calefacción”.