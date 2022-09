Tandil – Méndez presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un picódromo

El Presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos, Darío Méndez, presentó el proyecto de ordenanza para la creación de un picódromo, con el objetivo de reducir considerablemente la práctica de esta actividad (picadas ilegales de motos y autos) en espacios de libre circulación, y de esta manera reducir los accidentes de tránsito causados por la práctica de competiciones, sin el control Municipal requerido.

“Resulta imprescindible otorgarle un marco regulatorio normativo a dicha actividad para brindar seguridad tanto a quienes participen, como competidores o como espectadores y al resto de los habitantes del Partido de Tandil. Se trata de algo fundamental regular y delimitar un espacio apto a fin de que los vehículos participantes, el predio y las instalaciones cuenten con todas las normas de seguridad necesarias para el normal desarrollo”, apuntó el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Darío Méndez.

El proyecto indica en su primer artículo que será el Departamento Ejecutivo Municipal, quien deberá proponer y luego remitir al Concejo Deliberante para su aprobación, los sectores de la ciudad donde el uso previsto para dicho fin, sea admitido según el Plan de Desarrollo Urbano de la ordenanza 9.865 y sus modificatorias. La Secretaría de Protección Ciudadana, está propuesta para que sea la autoridad de aplicación, estableciendo los requisitos para la habilitación de picódromos, llevando además un registro rubricado, en el que se indicará fecha, propietario y tipo de vehículo. “Le proponemos al Municipio de Tandil trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante para definir el lugar y crear un marco regulatorio para esta actividad”, agregó Méndez.

Los requisitos exigidos por dicho proyecto de ordenanza, tienden a velar por la práctica del deporte, atender las necesidades de los deportistas y/o aficionados u otorgar la mayor seguridad a la población de Tandil. Actualmente mediante la sanción de la ley 26.362 se ha incorporado al Código Penal de nuestro país, el delito que sanciona la conducta de practicar competencias de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, poniendo en riesgo la vida o la integridad personal de una o más personas.

En el texto se destacan las definiciones generales con la zona de larga, frenado de emergencia, el área de competencia de carreras de velocidad y la zona de boxes. Además del tipo de evento a ser habilitado, las dimensiones del espacio y la iluminación. Todos los detalles obedecen a estándares establecidos por la Federación Internacional de Automovilismo (F.I.A.) en su publicación «Pocedures for the recognition of drag strips» (Procedimiento para el reconocimiento para las pistas de aceleración).

Preguntas sobre el Fondo de Inversión Vial y declaración de huésped de honor a los “Die Toten Hosen”

Méndez también presentó el proyecto de comunicación que busca conocer los motivos por los qué, al día de la fecha, el Departamento Ejecutivo no elevó al Honorable Concejo Deliberante el plan de obras a ejecutarse con los recursos del Fondo de Inversión Vial (FIV).

Por el plan de obras, en caso de que se haya ejecutado ya que tenían fecha de presentación para el 31 de marzo, las preguntas van en torno a cuáles son las obras que se llevaron adelante, y se considera fundamental para Tandil contar con previsión respecto a las obras a realizarse con el F.I.V para un modelo de ciudad con ordenamiento urbano planificado. El presupuesto previsto es de más de 237 millones de pesos, con el cual se prevé la construcción sesenta cuadras de pavimento de hormigón, siendo treinta cuadras por administración y treinta por el sistema de contratación.

También presentó un proyecto resolución que se propone declarar «Huésped de Honor de la Ciudad de Tandil” a los señores Andreas Frege, Andreas Meurer, Michael Breitkopf, Andreas von Holst y Stephen George Ritchie por su amplia trayectoria mundial como músicos de la banda “Die Toten Hosen” en el marco de su visita el próximo 28 de Octubre, para el show que darán en Unión y Progreso. “Para la ciudad de Tandil representa una visita cultural fundamental en el rumbo de ser reconocidos como destino turístico desde distintas partes del mundo, reafirmando así la capacidad de recepción de la multiculturalidad que tiene nuestra ciudad”, señaló Méndez.

N. de la R; fuente ABC HOY / Tandil.