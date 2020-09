Tandil, a pesar del semáforo, al borde del colapso sanitario por Covid

Más allá de la creación del semáforo por parte del municipio y distanciarse del sistema de Fases de Nación y Provincia, la situación epidemiológica de la vecina ciudad es alarmante. Este domingo se conoció que tuvo 36 casos positivos y personal de salud habla de la realidad alarmante.

De acuerdo a lo que publica La Voz de Tandil en una nota a un profesional de la salud como Claudio Angerami, licenciado en Enfermería y con 14 años trabajando en el Hospital Santamarina, relató esta mañana que en Tandil «estamos casi en el colapso del sistema de salud», que la totalidad de las camas están ocupadas y advirtió a la población que si no toma conciencia se van a ver imágenes aterradoras donde se elegirá quién es asistido y quien no podrá ser atendido”.

Durante 26 minutos, el enfermero contó lo que padecen a diario en la «trinchera»: «el personal es limitado y cuando llegamos a Fase 5 por decreto hicieron volver a trabajar a los trabajadores de riesgo».

También aseguró que «si un compañero que trabaja todos los días conmigo da positivo de Covid 19, a mi no me aislan si no tengo síntomas», lo que expone aún más a los empleados del sector, los que «estamos las 24 horas con el paciente».

En diálogo con el programa «Cada Mañana» de AM 1560, y sin querer polemizar con Gastón Morando, presidente del Sistema de Salud, ratificó lo que indicaron los enfermeros autoconvocados en el comunicado: «estamos al borde del colapso, vayan ahora al Hospital y no hay camas».

Insistió en el «agotamiento mental y físico: el personal es limitado y a veces tenemos que cubrir turnos de 12, 14, 16 horas. En lo personal, desde Marzo no veo a mis papás que viven a 8 cuadras».

Angerami expresó que los enfermeros sentimos «angustia y pena cuando vemos a la gente juntarse en reuniones, fiestas, no toman conciencia que esta es una enfermedad letal».

«Si esto sigue así vamos a ver imágenes como las de Ecuador o Europa, no estamos lejos, a la población les pedimos por favor cuidense», reiteró en varios tramos de la nota.

«CON EL SEMAFORO ROJO ESTA CASI TODO ABIERTO»

Luego, ya a título personal, Angerami opinó que con el sistema municipal del semáforo, en el estadio rojo, «está casi todo abierto, salvo gimnasios y cervecería y no mucho más. Deberíamos estar en Fase 3, dictada por Provincia y Nación».

También pidió que se cancelen las visitas de familiares a pacientes internados en el Hospital.

