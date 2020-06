Susana Lavayén desde Mendoza;»Pasan los años y Ayacucho sigue siendo mi lugar, soy muy feliz allá».

Nuestro recorrido nos sorprende y nos llena de satisfacción. Cada día, cada encuentro virtual, cada circunstancia. Ella está internada, pero igual aceptó dialogar con el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar . es madre, es profesora de letras, adora Ayacucho y su gente, sus amigas la Fiesta del Ternero…Hija de un matrimonio sumamente querido, al igual que toda su familia, que aún tiene fuertes lazos sociales en la comunidad. Hoy con nosotros la Profesora Susana Lavayén.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

S. L;”Me fui cuando terminé el secundario y la vida me trajo a Mendoza. Acá ya tengo mayoría mendocina, mi esposo y mis hijos de 15 y 17 años”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

S. L;”¡Hola, Ayacucho! Para relacionarme soy «La hija de Lavayén». Pánico me daba cuando salía a bailar y me decían: «Tu papá es mi profesor». Veterinario que se animó a probar de todo: profesor en la Escuela Agraria, gran colaborador en el CEF Nro. 32 que hoy lleva su nombre, integrante del coro, etc. Mi mamá es Graciela Tammone, «la señora de Lavayén», ama de casa quien de manera más silenciosa también colaboró con las instituciones. Recuerdo cuando se hacía la «Fiesta del tango» en ENNSA y tempranito se iba a la escuela con su batidora a trabajar hasta última hora de la tarde en la cocina.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

S. L;” Vivo en Mendoza Ciudad hace 22 años. Soy Prof. en Letras y trabajo en colegios secundarios”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

S. L;”En relación al aislamiento por el Covid 19 me ha tocado vivirlo de manera extraña. Estoy internada hace 35 días por una infección en la cadera. Cuando llegué a la clínica se vivía con más pánico y control, ahora en Mendoza casi no hay casos positivos”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

S. L;”¿Dieta? Yo la de la clínica, tratando de negociar algunos platos, ja ja.En mi casa mis hijos (Valentino de 15 y Alfonsina de 17) quedaron prácticamente solos, se las arreglan como pueden. Fue una decisión familiar que permanecieran solos en casa para continuar el aislamiento a pesar de que muchos se ofrecieron a buscarlos y llevarlos a su casa. Mi familia allá, en Ayacucho, está desesperada por ayudarnos pero es imposible viajar”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

S. L;”En Mendoza hay 86 casos confirmados y 9 personas fallecidas. Venían varios días sin presentarse casos positivos pero ayer se confirmaron 3”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

S. L;”Como te decía anteriormente, estamos viviendo una cuarentena extraña. Una mamá internada, un papá repartido y dos hijos que ayudaron mucho sosteniendo con responsabilidad esto que nos tocó. ¡Imagino que en mi casa la Play y Netflix arden!

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

S. L;”Las prevenciones igual que en todos lados, no puedo decirte cuánto se cumplen porque no tengo contacto con el exterior”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

S. L:”El dictado de clases es virtual, un complejo desafío. Mucha exigencia a los profesores que se transmite a los hogares. Creo que no se contemplan ciertas realidades como el acceso a Internet y los dispositivos con los que cuenta cada casa para trabajar. Se dio por hecho que todos teníamos todo”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

S. L:”Acá ya abren los comercios y esta semana se sumó el permiso para el shopping, bares y restaurantes. Estos últimos hasta las 23. Tenemos días asignados para salir según la terminación del DNI”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

S. L;”Al margen de mi situación personal, estoy internada, yo respeto la cuarentena. Tomé la decisión de que mis hijos se quedaran en mi casa solos sin deambular y ahora que están queriendo juntarse con algún amigo, les dije que es preferible evitarlo. Confieso que en mi casa somos afortunados porque cobramos un sueldo. Respeto y apoyo el reclamo de quienes quieren trabajar, solo ellos saben lo que es no tener una entrada hace dos meses”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

S. L:”Ojalá tuvieran dimensión de lo que pasa, no tendríamos tantos irresponsables violando la cuarentena».

al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

S. L:”A la distancia extraño todo y cada vez más. Pero al parecer no soy la única. Cuando está por llover, mis hijos me dicen: «Hay olor a Ayacucho».

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

S. L;”Cuando me casé con el mendocino le dijeron:» ¿Acepta por esposa a Susana Lavayén y traerla a su pueblo todos los veranos?. ¡Y el flaco clavó la firma! Vamos a pasar las fiestas y yo me quedo instaladísima todo enero. Imagínate el gusto que tienen los mates que me tomo con mi mamá».

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

S. L;”¿Mis amigas? Las adoro, las mismas de toda la vida. Cada vez incorporamos más clásicos que debemos cumplir: la cena familiar, la cervecería, la salida con niños, la cena sin chicos, etc. Soy muy feliz allá”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

S. L;”Siempre que nos juntamos recordamos las anécdotas. Las salidas de noche caminando desde mi casa con minifalda en pleno invierno, nunca sentí más frío en mi vida, encima tenía que cruzarme el pueblo entero hasta llegar a Frutilla. Las mateadas todos los sábados, mucha bicicleta y me encantaba ir a la biblioteca. Las Fiestas del Ternero, recuerdo cuando salía de la escuela y empezaba a ver las banderas colgadas en la Avenida Solanet, la emoción que me daba. Muchos recuerdos, estuve hasta los 17 años que me fui a estudiar a Mar del Plata y de ahí caí en Mendoza. Pasan los años y Ayacucho sigue siendo mi lugar”.