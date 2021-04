Súper TC2000: En su regreso, Matías Rossi se llevó la victoria en Alta Gracia

El Misil selló una nueva victoria en la categoría en autódromo Oscar Cabalén, con Franco Vivian segundo,, en un 1-2 para Toyota. Llaver le arrebató el podio a Ardusso en el final.

En la largada Matías Milla tardó en mover su Renault Fluence, que estaba ubicado en el segundo cajón de la grilla de partida del Súper TC2000 en el circuito de Alta Gracia. «Soplete» cayó hasta la última posición. Facundo Ardusso (Honda) superó a Franco Vivian (Toyota) y tomó la punta. Matías Rossi (Toyota) también dio cuenta de su compañero para ser el nuevo segundo, tras haber largado desde el sexto puesto.

Problemas en el auto de Fabián Yannantuoni (Honda), lo dejaron fuera de carrera prematuramente en el tercer giro, justo en el momento en el que el piloto de Del Viso accionaba el Push To Pass para saltar a la punta con un sobrepaso ante el Honda del hombre de Las Parejas, que anoticiaba a su equipo sobre el no funcionamiento del botón del Push To Pass del Civic.

Leonel Pernía (Renault) luchaba la cuarta posición con los Chevrolet Cruze de Agustín Canapino y Bernardo Llaver. El mendocino ganaría la pulseada antes de llegar a la primera decena de vueltas, aunque lejos de Ardusso. Emiliano Spataro realizaba una buena primera parte de carrera con el Corolla de Rubens Barricchello. El piloto de Lanús dejó atrás a Canapino a quince del final, para meterse entre los primeros seis autos.

Una evidente caída en el rendimiento del auto del arrecifeño permitió que Juan Ángel Rosso (Honda) saltara a la séptima posición, pero metros más adelante seguiría de largo en una curva por la rotura de un neumático, hasta quedar fuera de carrera. El despiste del «Colo» requirió el primer ingreso del Auto de Seguridad, señala Campeones.

La reanudación de la competencia mostró a Rossi escapado en la punta, con Vivian protegiendo sus espaldas de Ardusso, quien tenía anulada la chance de accionar el botón de potencia extra. Laver aprovechó la debilidad del Honda y fue por el último lugar del podio. La acción terminó con un pequeño roce y el despiste de Ardusso, que no pudo resistir hasta la bandera a cuadros y cerró en el sexto puesto.

Matías Rossi fue el vencedor en el Cabalén luego de poco más de 41 minutos. Su compañero Franco Vivian lo acompañó en el podio y Llaver cerró el trío.