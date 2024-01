SUB 23 – Diablito Echeverri asustó a todos tras el triunfo argentino

«En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte, no podía cambiar el aire y no podía respirar muy bien. Nunca me había pasado algo así y sentí mucho miedo», explicó el ‘Diablito’ en TyC Sports y asustó a todos.

El elenco nacional volverá a jugar el viernes desde las 20 horas ante Uruguay, que ya está eliminado. A la Fase Final ya están clasificados Argentina, Paraguay y Brasil. Resta saber si el cuarto será Ecuador o Venezuela. Dos clasificarán a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

«Mi sueño es ganar una Copa Libertadores con River»

En un ping pong de preguntas y respuestas, el ‘Diablito’ fue consultado sobre sus sueños como futbolista y no dudó: «Jugar con la Selección Argentina en la Mayor y ganar una Copa Libertadores con River».

Además, se refirió a cuál es su cábala antes de saltar a la cancha: «Siempre doy el primer paso en el césped con el pie derecho». Y agregó: «Como futbolista, creo que la clave es no ponerse límites».

N. de la R; fuente TNT Sports.