Sofía Medina desde Tandil;»Aproveché este tiempo para ir hacia adentro y conectarme con lo que me gusta y me hacen singular»

Nuevamente en Tandil se encuentra el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar en esta oportunidad para dialogar virtualmente con una joven de nuestra ciudad que hace varios años vive allí. Su estudio de maestra de inicial la llevó a la Unicén, y aún hoy vive en la ciudad serrana. Independiente, gustosa de la escritura y la lectura, con las que se reencontró en estos días. Hija de un conocido matrimonio, y del querido “Ronco”, tenemos la oportunidad de charlar con Sofi Medina.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

S. M;”Buen día a todos, mi nombre es Sofía Medina y hace 10 años que resido en la localidad de Tandil. Terminé el secundario en el año 2009 y en el 2010 tomé la decisión de estudiar “Profesorado en educación inicial” en la UNICEN”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

S. M;”Mi familia se compone de mis padres y yo. No tengo hermanos pero sí muchos primos y tíos/as. Mi mamá es Liliana Robledo y mi papá Oscar Medina, más conocido como “El Ronco”. Tienen un minimercado en la calle Vilardaga, frente a la cancha de fútbol del centro cultural. ¿Quién no ha ido alguna vez? “

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

S. M;”Soy docente de Nivel Inicial. Actualmente desempeño mi tarea en el Colegio San Ignacio de la localidad de Tandil. Este año estoy trabajando ambos turnos con niños de 4 años pero en mis 6 años de ejercicio he recorrido también otras salas y jardines, inclusive maternales”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

S. M;”Actualmente estamos en la Fase 5. Se habilitaron las salidas recreativas de acuerdo al número de DNI. Los terminados del 1 al 5 tienen permiso para realizarlas los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los DNI finalizados en números del 6 al 0 están habilitados los días martes, jueves, y sábados. También esta semana se habilitaron las reuniones de hasta 10 personas en horario de 8 a 24. Debido al favorable cuadro sanitario se agregaron también frecuencias al transporte público y en los próximos días estarán abriendo sus puertas nuevamente los gimnasios, por supuesto con clases más cortas para poder higienizar los elementos entre una clase y otra, menor capacidad de personas, portando toalla y botella personal, no se permite la venta de agua, entre otros recaudos”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

S. M;”En mi caso particular, intento comer relativamente saludable en la semana, por una decisión personal, para tener una alimentación variada y los fin de semana son mis días de “permitidos”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

S. M;”Actualmente no hay ningún caso de COVID-19 en la localidad de Tandil. Al día de la fecha no hay nuevos casos, si bien hubo algunos en estudio, los cuales dieron negativo. Hubo 4 casos confirmados pero todos tuvieron una evolución favorable y actualmente ya están recuperados”.

A. al D; ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Cómo te entretenés?

S. M;”Y… Un día en mi vida en estas condiciones es un poco diferente a un día “normal”. Me levanto 8 y media/ 9 dependiendo mis clases virtuales que son en diferentes horarios según el día. Pongo mi lista de “cuarentena” en spotify donde fui guardando un par de canciones que decidí que me iban a acompañar en esta etapa. Mientras preparo unos mates y me pongo a revisar el classroom del jardín. Preparo lo necesario para las actividades de los encuentros por zoom. Por las tardes entreno en mi casa, con el kit que alquilé del gimnasio al cual concurro. Martes y jueves tenemos clases de crossfit por zoom. Afortunadamente la semana que viene podré hacerlo de forma presencial.

También logré conectarme en este tiempo en el que estoy más en casa con la lectura y la escritura que son prácticas importantes en mi vida. En los ratos libres estoy leyendo “Poder sin límites” de Anthony Robbins, también un libro que me prestó una amiga que se llama “Arde la vida” que posee relatos cortos, así que cuando me dan ganas voy al balcón de mi casa con unos mates y leo algún capítulo.

Aproveché este tiempo de cuarentena para ir hacia adentro y conectarme nuevamente con las cosas que me gustan y me hacen singular, como es la escritura”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

S. M;”Se implementó el uso del tapabocas obligatorio, distanciamiento social e higiene de manos intensiva”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

S. M;”Con respecto a la continuidad pedagógica, tuvimos que buscar nuevas alternativas para “estar cerca” de nuestros alumnos a pesar del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Los últimos días de clases presenciales habíamos pedido los correos electrónicos de los padres para seguir en contacto, previendo la situación. Por lo que nunca dejamos de trabajar ni de conectarnos con nuestros alumnos. Inicialmente enviábamos las propuestas por dicho medio pero cuando nos informaron que la cuarentena se extendería, tuvimos que capacitarnos para utilizar nuevas herramientas digitales y hacerlo responsablemente, resguardando la seguridad y privacidad de los menores. Nos crearon una cuenta institucional a todos los docentes y también a los niños/as. Actualmente contamos con un classroom donde cargamos semanalmente las propuestas de todas las áreas y cada familia puede acceder a ellas y enviarnos una devolución acompañada de fotos y videos. También estamos dando clases virtuales por la plataforma de zoom, lo cual significó un gran desafío porque hubo que adecuar los tiempos didácticos, las estrategias y las intervenciones docentes para realizar propuestas que tengan sentido, en las cuales puedan acompañar las familias. Extrañamos mucho el contacto cara a cara con nuestros alumnos, pero también tuvimos que dar rienda suelta a nuestra creatividad y surgieron ideas y propuestas muy interesantes. Nos fortalecimos como equipo y estamos poniendo mucho amor para darles a los chicos una educación de la mayor calidad posible en este contexto y sentirnos cerca a pesar de la distancia, haciendo escuela”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

S. M;”Con respecto a los negocios, aquellos de primera necesidad permanecen abiertos hasta las 20 hs, mientras que los no esenciales cierran a las 17”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

S. M;”No se permite ingresar a nadie sin barbijo. Cada persona que ingresa debe desinfectar sus manos como así también los empleados. En los locales pequeños se ingresa de a uno, mientras que en los supermercados por ejemplo se realizan filas respetando las distancias”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

S. M;”Hablar de cómo actúa la gente sería generalizar. Considero que debe haber quienes tengan más recaudos que otros y quienes piensan que tal vez es una situación que nunca les va a llegar”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

S. M;”Sí, por supuesto. El Covid-19 nos puso un freno en la rutina. En mi caso particular, trabajo 10 horas, luego voy al gimnasio, estoy con mis amigas, y generalmente todos los domingos venían mis papás a visitarme. De repente tuvimos un freno, tal vez no de la manera que esperábamos pero un freno en definitiva, que nos invitó a reflexionar, a pensar y dimensionar la grandeza escondida en las pequeñas cosas. Los mates con amigos, los abrazos, la familia”.

A. al D; ¿Podes venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

S. M;”Los primeros años de mi carrera viajaba todos los fines de semana. El último tiempo lo hacía con menor frecuencia pero es lindo volver al pueblo a compartir un asado, un fin de semana, una reunión con amigas. En esos viajes exprés infaltable ir a la casa de la abuela, a charlar un rato con ella. Eso es algo que voy a extrañar mucho porque falleció hace un mes, pero me quedan hermosos recuerdos”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

S. M;” ¡Sí! Ellas saben que estoy cerca a pesar de los 70 km. Soy partidaria de que los vínculos para que perduren hay que alimentarlos, así que aunque no viaje tan seguido trato de estar presente de una manera u otra, por el afecto que nos tenemos”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

S. M;”Cuando pienso en “el pueblo” inmediatamente lo relaciono con la familia, con la casa de mi abuela Asia, con los asados de domingo en el patio de mi casa, con mi grupo de amigas. También tengo lindos recuerdos del Club Independiente, donde papá nos llevaba de chica a la pileta a mi y a mis primos, el CEF N°32, la pileta cubierta de natación, lugares donde frecuenté parte de mi infancia e inevitablemente cuando pienso en mi ciudad también viene a mi mente la tradicional “Fiesta del Ternero y Día de la yerra”, la cual sigo recomendando con mucho orgullo”.