Silvia Arana desde La Plata: “Solo los que nos vamos y nos radicamos en otro lugar sabemos la sensación de escuchar algo que tenga que ver con nuestro pueblo”

Silvia Arana es de Ayacucho, es médica y está radicada junto a su familia en La Plata, y es una ayacuchense más que se suma a nuestra serie de testimonios en estos tiempos de Pandemia. Totalmente sorprendida por la invitación que le cursamos para que nos contara de su realidad, nos dice:

AalD: Contame de tu actualidad, donde estás residiendo?

Actualmente estoy residiendo en la ciudad de La Plata. Me vine a estudiar Medicina en el año 1985, me recibí, hice la Residencia de Clínica Médica en el Hospital de Gonnet, luego de lo cual me salió una Beca y luego un cargo como médico de planta en el Hospital. Una anécdota que creo que cabe en esta descripción y tiene que ver con lo que pasa en un pueblo en el que nos conocemos casi todos, es que estudie Medicina más allá de que fue la carrera elegida por test vocacionales y demás, por la sugerencia del Dr. Aníbal Mele, que vivía a una cuadra de mi casa, que yo frecuentaba por sus hijas y además él iba al kiosco de mi mama (Yolanda) y me decía…. “vos tenes que estudiar Medicina y hacer Anestesiología porque cuando yo me jubile no hay nadie en el pueblo”.

AalD: Cómo sobrellevás la Cuarentena? Te pregunto esto por tu actividad como médica y donde estás en dos centros asistenciales distintos como el Gonnet y el Kirchner.

En cuanto a la cuarentena, para mí no existió en ningún momento. Desde el momento cero, al ver todo lo que pasaba en el mundo, fue una sensación bastante rara y al principio de bastante temor y no me da vergüenza decirlo, de cómo íbamos a enfrentar esta situación, qué iba a pasar en realidad, si tendríamos los insumos necesarios para no contagiarnos, a sabiendas de las limitaciones que tenemos desde hace años en el sector Salud. Esa sensación, de a poco y con los grupos de trabajo que tenemos, fue cambiando. Empezaron las capacitaciones, talleres distintos, simulaciones para estar mejor preparados ya que son todas situaciones nuevas y eso bajo la angustia y la ansiedad. Además de trabajar en el Hospital San Roque de Gonnet, este año quedé como jefa de Gestión de Pacientes en el Hospital El Cruce Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela.

AalD: ¿Cómo está compuesta tu familia tanto allí como en Ayacucho?

Yo estoy separada desde hace un año, tengo 3 hijos. Ignacio que cumple 25 años en Agosto. Agustín que acaba de cumplir 23 y Lucía que tiene 16. Mis padres fueron Abel Mario Arana (Abelito del Bar Central) y Yolanda Castilla (Yolanda del kiosco de calle Arroyo, al lado de la carnicería del Vasco Etcheverry – acota entre risas). Tengo familia en Ayacucho, tías, primos, amigas y amigos.

¿Sos de venir seguido?

Desde que falto mi papá, voy mucho menos porque eso fue muy difícil. A pesar de lo que amo mi pueblo no era lo mismo. Pero siempre es muy fuerte el deseo de ver a mi familia querida y presente, porque saben y están pendientes hasta de si tengo que hacer algo complicado o riesgoso, preocupándose y tirando buena onda, cuidándome.

¿Qué recuerdos te unen a Ayacucho?

Es el caso de Zulma (Cángaro), sus hijos Denise, Joaquín, Naty con sus chiquis hermosos que me gustaría ver tanto más seguido, Antonio, Santino, Clarita, Fausti y Felipe. Tengo a mis tías y tíos, de parte de mi mamá, Castilla. Las que más veo cuando voy es a Haydee, que me despierta con sus buñuelos o tortas fritas caseras, Porota, Raquel. Tengo primos de parte de ellas, Abel que también tiene una familia hermosa y numerosa hasta con nietos.

Mi papa solo tenía un hermano que está en Necochea, tiene 91 años y vive con mi prima Mirta Arana, que nació y vivió en Ayacucho muchos años. Tiene un hijo, que es Federico Dindart, que actualmente vive en Necochea.

Y también tengo un grupo de compañeros de primaria y secundaria con los que actualmente estamos en contacto por un grupo de Whatsapp y eso fue muy emocionante. Creo que fue Iván Robles el de la idea y los primeros audios que escuchamos después de tanto tiempo fue increíble. Emoción de las buenas. Y por último tengo amigas que son familia, desde la niñez, incondicionales. No sé que más decir…. solo que amo a Ayacucho…. Solo los que nos vamos y nos radicamos en otro lugar sabemos la sensación de escuchar algo que tenga que ver con nuestro pueblo… o mejor dicho ciudad … con el orgullo cuando nos cargan por un modismo o por una costumbre…. y bueno… es de Ayacucho. y sí obvio (remarca) y con qué orgullo.