Se va Scaloni de la Selección?

Luego de un triunfo histórico ante Brasil en el Maracaná por Eliminatorias, el técnico de la Selección Argentina Leonel Scaloni, dejó entrever que podría dejar su lugar. La noticia, que fue dada sobre el final de la conferencia de prensa, dejó al mundo futbolístico perplejo porque nadie, absolutamente nadie, se imaginaba un anuncio tal que llegó sin pregunta previa y que tampoco dio lugar a la repregunta.

Los festejos tras al triunfo no dejaron entrever que Scaloni estuviera procesando un anuncio de esta manera. Periodistas que estaban en el lugar comenzaron a especular con una foto (que deslizaron escuchar que sería la última por parte del propio DT), hasta saber si Messi y compañía estaban al tanto o no; si el contrato con la AFA no cumplía con las expectativas del DT.

La Selección tendrá un parate de actividad hasta Marzo del 2024 donde se empiece a preparar para la Copa América en tanto que las Eliminatorias proseguirán recién en Septiembre del año que viene.