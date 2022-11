Se sorteó la Liga Profesional 2023: el Superclásico se jugará en el Monumental

En la fecha inicial, el Xeneize, último campeón, recibirá a Atlético Tucumán, mientras que el Millonario visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego, Boca y River se enfrentarán en la jornada 15.

El fútbol argentino definió su calendario del año próximo. Este jueves se realizó el sorteo mediante el cual se conoció el fixture del Torneo 2023, que a diferencia de lo ocurrido en 2022 se disputará en la primera parte del año. En tanto, la Copa de la Liga seguirá existiendo, pero se correrá al segundo semestre.

El campeón Boca Juniors será local de Atlético Tucumán y River Plate visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera fecha de la Liga Profesional 2023, que se iniciará el fin de semana del 27 de enero.

Racing Club recibirá al ascendido Belgrano de Córdoba; Independiente jugará ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y San Lorenzo enfrentará a Arsenal en el Nuevo Gasómetro, en otro partidos destacados de la jornada apertura.

Así se jugará la primera fecha:

Central Córdoba vs River

Racing vs Belgrano

Rosario Central vs. Argentinos

Estudiantes LP vs. Tigre

San Lorenzo vs. Arsenal

Colón vs. Lanús

Barracas Central vs. Godoy Cruz

GyE (Mendoza) / Instituto / Sarmiento vs. Def. de Belgrano / Estudiantes de Bs.As / Sarmiento

Banfield vs. Unión

Defensa y Justicia vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia LP

Platense vs. Newell’s

Talleres vs. Independiente

Boca vs. Atlético Tucumán

En tanto, quedó confirmado que el Superclásico se disputará en la fecha 15. De acuerdo a lo que definió el sorteo, el escenario será el Monumental. En consecuencia, el Boca – River de la Copa de la Liga se disputará en la Bombonera.

A continuación, se definieron las dos zonas de la Copa de la Liga, que quedaron compuestas de la siguiente manera:

Copa de la Liga 2023

Zona A

Argentinos

Arsenal

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas

Talleres

River

Colón

Gimnasia

GyE Mendoza / Instituto / Sarmiento

Huracán

Independiente

Rosario Central

Vélez

Zona B

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Defensores de Belgrano / Estudiantes / Sarmiento

Belgrano

Boca

Unión

Estudiantes LP

Godoy Cruz

San Lorenzo

Racing

Newell’s

Tigre

Hace unos días, los representantes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol se habían reunido en un nuevo encuentro del Comité Ejecutivo, en Ezeiza. Allí, todos los dirigentes acordaron y promovieron repetir los formatos de cada competencia aunque invirtieron su orden. Además, el dato saliente es que se definió que haya un sistema de tres descensos, de los cuales dos serán por promedios y uno por la posición final de tabla general anual). El objetivo de esto es que la cantidad de equipos en primera división se reduzcan de manera gradual, a los efectos de que en la temporada 2028 queden 22 en la máxima categoría.

De acuerdo a lo que ya se había anunciado, a temporada 2023 dará comienzo el fin de semana del 27 de enero con La Liga Profesional, certamen que finalizará el fin de semana del 5 de agosto.

Por su parte, la Copa de la Liga comenzará poco después, en la semana del 20 de agosto, y los playoffs se jugarán el 3 y 10 de diciembre. La final, en tanto, se programó para el 16. En el último partido del año próximo estará en juego el Trofeo de Campeones, a disputarse el 23 de diciembre.

En caso de ser necesario un partido de desempate previo -como el que disputaron Tigre y Racing este miércoles-, se jugará tres días antes. Además, a lo largo de la temporada habrá dos clásicos para los equipos; el que sea local en el certamen, será visitante en la Copa de la Liga.

Luego de los descensos de Patronato (que igualmente jugará la Copa Libertadores 2023 como campeón de la Copa Argentina 2022) y Aldosivi, los clubes que se sumarán en 2023 a la Primera División son Belgrano (campeón de la Primera Nacional) y el vencedor del Reducido que actualmente están disputando Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia de Mendoza, Instituto de Córdoba y Defensores de Belgrano.

Por otra parte, se informó que se les distribuirán a los clubes los reglamentos de las competencias, que incluyen multas y sanciones que se les aplicarán a las instituciones que no cumplan con los protocolos establecidos. Ésta será una medida innovadora en la que se trabajó durante los últimos tres años.

Al mismo tiempo, otro de los tópicos fue sobre el trofeo que se va a disputar en enero en Abu Dhabi: los dirigentes quedaron en estudiar las opciones de los equipos que jugarán en Medio Oriente, en el duelo entre el campeón de la Liga Profesional con el ganador de la Copa Argentina.

En este caso, por primera vez la Supercopa Argentina se definirá en otro país. Boca y Patronato deberían enfrentarse en enero de 2023 en Abu Dhabi, por un título oficial y con un premio de un millón de dólares para el ganador. Según se supo, a mediados de octubre la AFA firmó un convenio con el Consejo de Deportes de Abu Dhabi para que el partido que define el campeón de la temporada de la Argentina se dispute en Emiratos Árabes durante las próximas cuatro ediciones, entre 2023 y 2026.

Por otra parte, los dirigentes evaluarán en los próximos días la posibilidad de que también se juegue la Supercopa correspondiente a la temporada 2019/2020, que deberán protagonizar Boca y River, también en Abu Dhabi.

El Xeneize logró ese pasaporte por haber ganado la Superliga 19/20, mientras que el Millonario accede a esa definición por haber sido subcampeón de Boca en ese torneo, debido a que la Copa Argentina 2020 también la ganó el equipo de la Ribera.