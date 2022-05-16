Se realizó en Ayacucho el «Infanto Juvenil Provincial» de Ciclismo – Fiesta deportiva en la ciudad

Como estaba previsto este domingo 15 de Mayo del 2022, en la ciudad de Ayacucho, se realizó el festival de Ciclismo Infanto Provincial.
En declaraciones al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Héctor Loscalzo señaló; “Estamos contentos por este logro. Hace mucho tiempo no se hacía un Infanto Juvenil en nuestra ciudad. Por diferentes cosas, lo económico, la pandemia, las distancia etc. Hoy tuvimos una delegación del sur del país con 30 ciclistas. Fue una fiesta, estamos muy agradecidos al Municipio, la gente que acompañó a los ciclistas y sponsors que lo hicieron posible”.
Por su parte Ramiro Landa de Puerto Madryn ganador de la 2007, indicó; «Fue un largo viaje pero pasamos un día muy lindo. Mi mamá y mí abuelo me brindan un gran apoyo, igual que mi familia. Hay un gran compañerismo, por eso la foto con mis compañeros. estuvo muy bueno el juvenil».
LA CLASIFICACIÓN FUE LA SIGUIENTE:
CATEGORÍA 2017 – 2018
1° SANTINO MUÑOZ (AYACUCHO)
2° LOLA CASTRO (OLAVARRÍA)
3° LOLA TISEIRA (TAPALQUÉ)
4° ÁMBAR MANSUR (CASTELLI)
5° JOSUÉ OCANTO (AZUL)
CATEGORÍA 2015 – 2016
1° MATEO BALINOTTI (BALCARCE)
1° DIONEL MORERA (TRES ARROYOS)
CATEGORÍA 2014
1° SANTIAGO LEDESMA (OLAVARRÍA)
2° MÁXIMO FURIO (AZUL)
CATEGORÍA 2012
1° LAUTARO SUÁREZ (MAR DEL PLATA)
2° BAUTISTA GIMÉNEZ (CAPITAL SARMIENTO)
3° ILARIO ACOSTA (AYACUCHO)
4° BENJAMÍN CARBALLO (CHASCOMÚS)
CATEGORÍA 2011
1° MILENA JUÁREZ (AZUL)
CATEGORÍA 2010
1° BAUTISTA VALDEZ (OLAVARRÍA)
2° BENJAMÍN QUIROGA (PUERTO MADRYN)
3° VALENTÍN ALMARAZ (AYACUCHO)
4° CARLOS DAMIÁN GAIMEN (AYACUCHO)
CATEGORÍA 2009
1° ADRIÁN CASERO (OLAVARRÍA)
2° MÁXIMO SALA (CHIVILCOY)
3° LUCAS JAIME (AYACUCHO)
4° ALEXANDER ALLEN (TAPALQUÉ)
5° DIAZ RODRÍGUEZ (PUERTO MADRYN)
CATEGORÍA 2008
1° ALEXIS CARBALLO (CHASCOMÚS)
2° BENJAMÍN GUTIÉRREZ (PUERTO MADRYN)
3° EZEQUIEL FLORES (PUERTO MADRYN)
4° LUCAS CAFFARENA (PUERTO MADRYN)
CATEGORÍA 2007
1° RAMIRO LANDA (PUERTO MADRYN)
2° AGUSTÍN FELIPE (PUERTO MADRYN)
3° LUCIANO BORDÓN (PUERTO MADRYN)
4° GENARO SEGOBIA (PUERTO MADRYN)
5° CONSTANTINI (PUERTO MADRYN)
6° JONATHAN LEFIMAN (PUERTO MADRYN)
CATEGORÍA 2006
1° JOAQUÍN PERALTA (TAPALQUÉ)
2° FELIPE RAMÍREZ (DOLORES)
3° MANUEL POPOF (PUERTO MADRYN)
4° GONZALO ORTUBE (PUERTO MADRYN)
5° ARIAN BARRIENTOS (PUERTO MADRYN)
AFICIONADOS MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º DANIEL TIBERIO (PIRÁN)
2º NICOLÁS CANTARINI (AYACUCHO)
3º JORGE MARTÍNEZ (TANDIL)
4º MARIO DEL GIORGIO (BENITO JUAREZ)
5º DIEGO CARRIZO (AZUL)
AFICIONADOS MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º ELIAS PEREZ (AZUL)
2º DINO FERNANDEZ (TANDIL)
3º MAURICIO CARLUCIO (TAPALQUE)
4º LORENZO RUIZ (TAPALQUE)
5º PABLO PEREZ (AZUL)
MASTER “D”
1º FRANCISCO POGER (SALADILLO)
2º DAVID YUNG (CHASCOMUS)
3º HUGO PECORALE (BALCARCE)
4º GUSTAVO TOBAL (LOBERIA)
5º JOSE WOOLLEY (BELGRANO)
6º CARLOS TOLOSA (SALADILLO)
MASTER “E”
1º JUAN CARLOS TORRES (MAR DEL PLATA)
2º MARIO DUARTE (BELGRANO)
3º OSCAR ORONO (SANTA CLARA)
MASTER “C”
1° FABIÁN AMOZ (AYACUCHO)
2° WALTER TANZI (AYACUCHO)
3° DANIEL RODRIGUEZ (MAR DEL PLATA)
4° JUAN MANUEL YOUNG (CHASCOMÚS)
5° OSCAR VALETTUTO (OLAVARRÍA)
6° GUSTAVO DANIEL CELAYA (BALCARCE)
7° GERARDO GÓMEZ (DOLORES)
DAMAS
1° CHARO POSSE (OLAVARRÍA)
2° CIELO RANDAZO (OLAVARRÍA)
3° AMAIA ÁLVAREZ (PUERTO MADRYN)
4° ALDANA VITALI (PUERTO MADRYN)
MASTER “B”
1° JORGE SOSA (LOBERÍA)
2° MARTÍN RIVAROLA (LAS FLORES)
3° ROBERTO TALARICO (CHASCOMÚS)
4° CLAUDIO FLORES (TRES ARROYOS)
5° FERNANDO VIÑO (AZUL)
6° ALBERTO RAMALLO (CHASCOMÚS)
7° PABLO FIORITTI (BALCARCE)
ELITE I-II
1° CLAUDIO MARTINEZ (NECOCHEA)
2° EMILIO ESPINELA (OLAVARRÍA)
3° RODRIGO ROTOLLI (MAR DEL PLATA)
4° SERGIO ALÍ (MAR DEL PLATA)
5° JESÚS MAYERNA (CHASCOMÚS)
6° RICARDO DIFIORE (LOBERÍA)
7° EMILIO DE ARCE (MAIPÚ)
MASTER “A” JR.
1° EMILIO ESPINELA (OLAVARRÍA)
2° RODRIGO ROTOLLI (MAR DEL PLATA)
3° EMILIO DE ARCE (MAIPÚ)
4° EMILIO SANTA CRUZ (OLAVARRÍA)
El Ayacucho Cicles Club y la familia Oronó saluda y agradece a todos los que nos acompañaron y los esperamos este domingo 22 de mayo en la ciudad de Tandil, junto a la Sub Comisión de Ciclismo de Unión y Progreso de Tandil.
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