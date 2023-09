Se corrió la 6ta fecha de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 en Tandil / Diego Maciel y otra gran actuación

Ochenta y seis máquinas compartieron la fiesta del zonal en el circuito La Cascada, GP PRONEC Neumáticos de Competición.

Atractiva realización, con casi ocho horas continuas de las dos clases de APAC, TC del Sudeste y los dos grupos del Turismo Sport 1850, en el panorámico trazado del TAC.

La carrera tuvo la transmisión en vivo vía streaming y por canales regionales, que llevaron todas las alternativas del clásico evento.

En el terreno deportivo, entretenidas acciones, golpes de escena y buenas entregas de las cinco divisionales. En la carrera especial del grupo mayor de APAC, el líder del campeonato Diego José Castañino junto a Gabriel Castejón su invitado, con metales de Carlos Castañino, Ricardo y Mariano Méndez enhebraron las dos definiciones y la suma de tiempos, por su parte el joven de Nahuel Rucá Agustín Gusmeroli, con el Falcon del partido de Mar Chiquita, subió al escalón más alto del podio en el grupo “B”.

En TC del Sudeste, celebrada conquista del marplatense Leo Beain, en movida entrega de las doce vueltas finales. En Turismo Sport 1850, Cristian Di Stefano ganó en forma concluyente el grupo A, y en la clase “B”, en electrizante carrera el “crédito” de Cachari y Tandil, Mauro Boris Blanco, festejó una lucida conquista.

Buena organización del TAC, con un show del zonal que tuvo agilidad y movidas propuestas, con alrededor de dos mil personas en el reducto de Don Bosco y Spegazzini.

APAC A (Titulares)

1) CASTAÑINO D. – CASTEJON G.

2) ERACARRET T. – HANSSON J. (INV.)

3) LARROUDE J. – LARROUDE J.

4) WALTER K. – WALTER H.

5) TIMO M. – RUIZ DE AZUA F.

6) ISLAS F. – ALDASORO R.

7) VARGAS A. – VARGAS A. (INV.)

8) BUDUBA P. – BUDUBA C.

No clasificados

9) CASTAÑINO M. – CASTAÑINO P.

10) BAYALA G. ALVAREZ M.

11) ZARRABEITIA M. – HERBON P.

12) MACUSO E. – BAYALA L.

APAC A (Invitados)

1) CASTAÑINO D. – CASTEJON G.

2) LARROUDE J. – LARROUDE J.

3) TIMO M. – RUIZ DE AZUA F.

4) ISLAS F. – ALDASORO R.

5) BUDUBA P. – BUDUBA C.

6) ZARRABEITIA M. – HERBON P.

7) BAYALA G. – ALVAREZ M.

No Clasificados

8) VARGAS A. – VARGAS A. (INV.)

9) ERACARRET T. – HANSSON J. (INV.)

ex WALTER K. – WALTER H.

APAC A (Suma de Tiempos)

1) CASTAÑINO D. – CASTEJON G.

2) LARROUDE J. – LARROUDE J.

3) TIMO M. – RUIZ DE AZUA F.

4) ISLAS F. – ALDASORO R.

5) BUDUBA P. – BUDUBA C.

6) ZARRABEITIA M. – HERBON P.

7) BAYALA G. ALVAREZ M.

8) VARGAS A. – VARGAS A. (INV.)

9) ERACARRET T. – HANSSON J. (INV.)

10) WALTER K. – WALTER H.

11) CASTAÑINO M. – CASTAÑINO P.

12) MACUSO E. – BAYALA L.

APAC B

1) GUSMEROLI AGUSTIN

2) MACIEL DIEGO

3) BERTOGLIO OSCAR

4) YAÑEZ CARLOS

5) BARRAGAN FABIO

6) ETCHANCHU GUILLERMO

7) GRANERO JORGE LUIS

8) FINOCCHIO TOMAS

9) PAYO FERNANDO

10) VIERA MARCELO

11) DIAZ AGUSTIN

12) DAMARIO EMILIO

13) AGUILERA JUAN IGNACIO

No clasificados

14) CASTEJON (INV.) FAUSTINA

15) LUQUE ATILIO

16) SERRANO JOAQUIN

17) BAYALA DANIEL

18) FERREYRO MARIO

19) GONZALEZ MARIO

ex CAMACHO DANIEL

ex PALLINI RUBEN

TC DEL SUDESTE

1) BEAIN LEONARDO

2) BASUALDO DIEGO

3) ARGUMEDO ALEJANDRO

4) DURUTOVICH JAZMIN

5) RUIZ RAUL

No clasificados

6) GARCIARENA HECTOR

7) FLORES GASTON

8) GUARISTE ROBERTO

9) GOICOECHEA LEONARDO

TURISMO SPORT 1850 A

1) DI STEFANO CRISTIAN

2) ARRIBAS MARIANO

3) TORRES ADRIAN

4) PIZZORNO GUILLERMO

5) URRIZAGA NICOLAS

6) ITURRALDE CRISTIAN

7) TIEDE GUSTAVO

8) GARMENDIA JUAN

9) DIEZ HERNAN

10) ARIAS CESAR

11) GONZALEZ JUAN MARCOS

12) GELADO LUCA

13) GARCIA MAURICIO

14) ROUMEC NESTOR

No clasificados

15) RAMIL MAURICIO

ex FRANCHESQUETTI MAURO

TURISMO SPORT 1850 B

1) BLANCO MAURO

2) BELTRAN MARCELO

3) YAÑEZ FEDERICO

4) BELTRAN RODRIGO

5) TOZZI JORGE

6) TREJO PABLO

7) TOZZI ARIEL

8) PONCE ALVARO

9) ACEVEDO GABRIEL

10) EMANUELLE MARIANO

11) BARBERON GUILLERMO

12) BAUER ALBERTO

13) FRANCHESQUETTI MARIANO

14) FERNANDEZ OSVALDO

15) RISSO DIEGO

16) BURGOS TOBIAS

17) LOPEZ MADINA PATRICIO

18) REYNA DIEGO

19) FEROLA GONZALO

20) HERNANDEZ SEBASTIAN

No clasificados

21) FERNANDEZ FABIAN

22) FRANCHESQUETTI MARCO

23) TERUELO FRANCISCO

24) AREVALO JAVIER

25) ITURRIA JUAN MANUEL

26) OLIVERA JOSE

N. de la R; fuente Vértigo Motorsport / Tandil.