Santiago del Estero – Mitre volvió al trabajo con la confirmación de Bautista Etcheverry como refuerzo

Con muchas caras nuevas y con la presencia del nuevo entrenador, Joaquín Sastre, Mitre comenzó su preparación de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional en el estadio de Roca y Tres de Febrero. Antes de comenzar la práctica, se reunieron en la mitad de la cancha, el nuevo técnico, el presidente Guillermo Raed, el mánager Gonzalo Salgueiro, demás integrantes del cuerpo técnico y los futbolistas.

Luego comenzó el primer entrenamiento del año. Los que dijeron presente son varias incorporaciones, entre ellas las de Nicolás Agorreca (marcador central, ex Deportivo Maipú), Kevin Isa Luna (delantero Que llega a préstamo de Atlético Tucumán), Tiago Ferreyra (defensor, ex Juventud de San Luis), Agustín Ramírez (delantero, ex Gimnasia La Plata), Tobías Coppo (defensor, ex Boca Unidos), Gaspar Triverio (mediocampista que llega desde Chaco For Ever), Juan Pablo Gobetto (volante), Tobías Arévalo (volante paraguayo), Marcelo Rolón (lateral izquierdo, paraguayo), y el ayacuchense Bautista Echeverri (arquero, ex Vélez).

Mientras que en las próximas horas llegará Oscar Piris, uno de los históricos del ascenso logrado a la B Nacional en 2017, de último paso por Unión de Santa Fe, que pegará la vuelta al «auri». Mientras que del plantel de la temporada pasada se mantienen: Joaquín Ledesma, Facundo Melillán, Cristian Díaz, Marcos Sánchez, Brian Mieres, Juan Alesandroni, Matías Ferrari, David Romero, más los regresos de Nicolás Goitea y José Luis Torres. Además, dijeron presente varios jugadores de la Liga local. El ausente fue Santiago Rosales, quien debe definir su continuidad.