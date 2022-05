Samy Lucero, con el orgullo de haber recibido el primer DNI no binario de Ayacucho

Ayacucho entregó su primer DNI no binario. Se trata de Samy Lucero quien después de muchas luchas, de buscar la ansiada igualdad, logró que le llegara su DNI. En un posteo en redes sociales Samy publica “Ayer no pude postear nada…día intenso en emociones, en hechos…dar gracias a la concejala, compañere, que tuvo la iniciativa y la llevó a cabo en un proyecto, Sandra Luján Divassón, de declarar de interés legislativo la emisión del PRIMER DNI no binarie en Ayacucho ( y lo voy a poner así sin la corrección que hizo otra concejal), siendo yo la protagonista, dedicándome unas sentidas palabras (no se si pa tanto) a mi lucha personal, que se traslada a lo colectivo…doy gracias a todes les militantes que hace 10 años se plantaron en la plaza para pelear por su identidad, nuestra y de muches que integran el colectivo LGBT, que no se conformaron y siguieron, logrando ampliaciones en la Ley de Identidad de Género, como lo fue el año pasado la inclusión de un tercer género: no binarie (no «binario» cómo dijo ayer la concejal de la oposición)…queda mucho más por hacer, como lograr q en el DNI no exista sexo, si al final sólo somos personas” sostuvo.

“Voy a dedicarle un fragmento de un poema de Bertold Brecht: «hay quienes luchan un día y son buenos; hay quienes luchan 1 año y no son olvidados, pero hay quienes luchan toda una vida, y esos mi querido amigo, son imprescindibles»….para todes los luchadores, que no son y no fueron comprendidos…Donde sólo para algunos se ve solo modificada una letra (X por F), yo veo felicidad xq el DNI refleja una partecita de mí…

Recordemos que a mediados del año pasado, se logró el DNI no binario como gran paso hacia la visibilización y el reconocimiento a la identidad. Fue el Decreto presidencial N°476/21, donde Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) celebró en su momento el Decreto presidencial N°476/21 que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer.

La decisión se enmarca en la Ley de Identidad de Género. El reconocimiento de la identidad de género de las personas que se identifican por fuera de las normas binarias de género es un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición obligatoria de las categorías “masculino” o “femenino”. El decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo.

Con este Decreto se adecuó el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a la Ley de Identidad de Género (N°26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

La medida fue una respuesta al reclamo del movimiento LGBTTIQ+ de otorgar un DNI a las personas no binarias o que se identifican más allá del binomio masculino/femenino.

Es una medida que no sólo puede erradicar la violencia basada en prejuicios de género sino para reconocer todo el espectro de experiencias relacionadas con el género, la sexualidad y la identidad.

A nivel internacional, reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino los países: Alemania, Canadá, India y Estados Unidos, entre otros. Los alcances de este Decreto involucran a las identidades no binarias y otras en el pasaporte, y en la documentación de todas personas con DNI emitido por la República Argentina, independientemente de su nacionalidad o estatus migrante, refugiado o apátrida.