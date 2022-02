Sadio Mané, de villano a héroe en la final de la Copa Africana de Naciones: le ganó el primer round a Salah

En el primer duelo de los jugadores del Liverpool, salió victorioso el de Senegal: ganó el título continental. Pero el egipcio tiene en el horizonte una tremenda revancha.

Sadio Mané fue el gran protagonista de la final de la Copa Africana de Naciones 2022 que Senegal le ganó por penales a Egipto. Falló la pena máxima al comienzo del partido, pero marcó el decisivo en la definición desde los doce pasos luego del 0-0 en los 120 minutos. En la previa, lo particular del duelo iba a ser el enfrentamiento entre compañeros del Liverpool con el egipcio Mohamed Salah, quien tendrá una tremenda revancha en poco más de un mes.

A los cinco minutos de la primera parte, Mané tuvo en su pie derecho la chance de aventajar a Senegal desde los doce pasos. Pero Gabaski se lo impidió. Parecía que iba a ser el villano de la película, pero tuvo revancha en la definición por penales: le tocó convertir el quinto de su equipo para vencer 4-2 a Egipto, luego del 0-0 en los 120 minutos.

Mohamed Salah, rival en la final pero compañero en Liverpool, se quedó sin patear por ser el último de los suyos. De hecho, como capitán de su selección, ganó el sorteo y decidió arrancar atajando, algo cuanto menos curioso por estos lares. Pero el zurdo podrá tener revancha en marzo.

Mané y Salah volverán a verse las caras porque Senegal y Egipto jugarán mano a mano por un lugar en el Mundial de Qatar 2022

Sí, el sorteo los emparejó en las Eliminatorias Africanas para que uno de los dos países gane un boleto directo a Qatar y el otro se quede en su casa. Los juegos de ida están programados para el 21 de marzo y los de vuelta para el 29 del mismo mes. Las otras series son Túnez vs Mali, Marruecos vs Congo, Nigeria vs Ghana y Argelia vs Camerún. De todos estos duelos, uno saca pasajes mientras el otro deberá pensar en 2026.

N. de la R; fuente T y C Sports.