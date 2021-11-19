SAD informa sobre la inscripción para el listado 3/ EMERGENCIA PLAN FINES 2021

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES LLAMA A INSCRIPCION A ASPIRANTES PARA CONFORMAR LISTADO 3 Y/O REGISTRO DE EMERGENCIA, CONFORME A LA RESOLUCION 115/2016 Y DISPOSICION 12/2017, PARA LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:
· MATEMATICA (WMT)
· INGLES (WIN)
· COMUNICACIÓN Y MEDIOS (WCM)
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
· PLANILLA DE INSCRIPCION
· FOTOCOPIA DNI
· TITULO/S Y/O PORCENTAJE DE MATERIAS (DETALLADO EN ANALITICO DE LA CARRERA)
· CONSTANCIA ALUMNO REGULAR
CRONOGRAMA:
· DIFUSION E INSCRIPCION: HASTA EL 19/11/2021
· LUGAR: SAD
· HORARIO DE INSCRIPCION: DE 7:00 A 17:00
NICOLAS CASTAÑO – SJSAD AYACUCHO
MARIANO VARELA – SAD AYACUCHO
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DE AYACUCHO
SAENZ PEÑA 1767 – TELEFONO: 2296-452159 – mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/sadayacucho
Whatsapp: 2494-598126
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