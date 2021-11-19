SAD informa sobre la inscripción para el listado 3/ EMERGENCIA PLAN FINES 2021

19 noviembre, 2021 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES LLAMA A INSCRIPCION A ASPIRANTES PARA CONFORMAR LISTADO 3 Y/O REGISTRO DE EMERGENCIA, CONFORME A LA RESOLUCION 115/2016 Y DISPOSICION 12/2017, PARA LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

·       MATEMATICA (WMT)

·       INGLES (WIN)

·       COMUNICACIÓN Y MEDIOS (WCM)

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

·       PLANILLA DE INSCRIPCION

·       FOTOCOPIA DNI

·       TITULO/S Y/O PORCENTAJE DE MATERIAS (DETALLADO EN ANALITICO DE LA CARRERA)

·       CONSTANCIA ALUMNO REGULAR

CRONOGRAMA:

·       DIFUSION E INSCRIPCION: HASTA EL 19/11/2021

·       LUGAR: SAD

·       HORARIO DE INSCRIPCION: DE 7:00 A 17:00

NICOLAS CASTAÑO – SJSAD AYACUCHO

MARIANO VARELA – SAD AYACUCHO

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DE AYACUCHO
SAENZ PEÑA 1767 – TELEFONO: 2296-452159 – mail: [email protected]
Whatsapp: 2494-598126

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