SAD informa sobre APD de este jueves a las 10:30 hs, y Anexo 1

Por otra parte, se informa sobre el ANEXO 1 – PLANILLA DE CONVOCATORIA

A la Secretaría de Asuntos Docentes del Distrito Ayacucho

Por la presente se realiza la difusión y convocatoria a los docentes que aspiran a la Cobertura por Proyectos Pedagógicos, de DOCENTE DE MATEMÁTICA, de materia/modulo/cargo (tachar lo que no corresponda) de la Educación Profesional Secundaria N° 006, del Distrito AYACUCHO, (ver Resolución RESFC-2022-1873-GDEBADGCYE), que se detallan a continuación:

Materia/modulo/

cargo

Nivel

(I,II,III,IV)

CARGA

HORARIA

JURADO TITULAR JURADO

SUPLENTE

DOCENTE DE

MATEMÁTICA

NIVEL I Y

II

20

MODULOS

C/ NIVEL

 Representante de la

subsecretaria de

educación

 Insp. ETP: Patricia

Mongelos

 Directora de la

EEST 1: Lemble

Lujan

 Docente del área:

Alonso Aguerralde

 Insp. Jefa Distrital

 Insp. Angela Oldoni

 Director CFP 401:

Diego Reynaga

 Docente del área:

Leandro Bataglia

CRONOGRAMA DE ACCIONES

FECHA ACCIONES

8 días hábiles

Del 25/04/23 al 5/05/23 inclusive.

Convocatoria a Presentación de Proyectos, Difusión

y notificación docente.

5 días hábiles

Del 08/05/23 al 12/05/23 inclusive.

Inscripción en las Secretarías de Asuntos Docentes,

Presentación de Antecedentes y Proyectos

Pedagógicos.

7 días hábiles

Del 15/05/23 al 23/05/23 inclusive.

Intervención por parte de la Secretaría de Asuntos

Docentes de Legajo de Títulos y antecedentes, al

Tribunal de Clasificación Descentralizado

correspondiente.

1 día hábil Remisión de las inscripciones a la Comisión

el 23/05/23 Evaluadora por parte de la Secretaría de Asuntos

Docentes

1día hábil

a partir del 24/05/23

Entrevista, lugar y hora a confirmar

Firma y Sello del Inspector



Luis Emilio Echeverria

Asesor Docente

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

Dirección General de Cultura y Educación