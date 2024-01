«¿Saben lo que hizo el drogadicto?»: el cantante de Ke Personajes se cansó de las críticas y publicó un duro descargo;

Emanuel Noir, el cantante de «Ke Personajes», está atravesando un duro momento personal, ya que protagonizó varias peleas callejeras y hasta una escandalosa separación, aunque ya presentó nueva novia. Las peleas en la calle derivó en que muchos de sus seguidores comiencen a criticarlo. Por eso, el artista se cansó y publicó un video para defenderse de los malos comentarios que recibe a diario.

En las últimas horas, a través de su Instagram, el artista expresó: “Hago esta historia porque me duele el corazón de que la gente sea sin corazón. Que se creen jueza y fiscal de que se merece cada uno y qué no. Ustedes no van a decidir que se merece una persona”.