Ruta 74 y 29 cada vez peor – Vecinos alertan por su estado y crece el reclamo

Parece que nadie puede hacer nada. Quienes vivimos en la zona, sabemos y transitamos con cuidado. En plena temporada, con cambios de quincena hacia los destinos más próximos o con gente de las provincias que busca unos días de descanso…En un momento fue la luz de la rotonda, o la demarcación de la misma, hoy son los cráteres de la 74 yendo a Tandil a la altura con la 29, o viniendo de Tandil hacia la costa después de la rotonda de 74 y 29.

Nuestra convecina S.V, publicó en las últimas horas en redes sociales; «Tengan cuidado en la 74. Está toda la ruta rota con pozos. Recién venia y una camioneta con un carrito paso a mucha velocidad y se le desprendió el mismo con un cuatri arriba y fue a parar al otro lado de la banquina. Pudo haber sido una tragedia, pero haber si ponen un cartel algo porque los que conocemos pasamos despacio, pero a los turistas que están pasando por ahí, lo hacen a mucha velocidad. Fue un segundo, que puede derivar en un grave accidente».

En redes sociales «todo el mundo» se manifiesta, pero no hay un móvil policial ni municipal, no hay carteles indicadores o de alerta lo suficientemente notables para evitar encontrase los increíbles pozos, y sobre todo no hay ruta…Dicen que se anunció su pavimentación, pero por ahora nada…