Ruben Marañon – El «todo-terreno» apasionado de la música, los autos, el turf, el fútbol y la radio

En un momento nos juntábamos en un Citroen con un grabador grande para aprender a transmitir y mejorar. Fuimos para de un momento “único” de la radiofonía propiamente local, cuando las emisoras estaban naciendo. Apasionado de la música, integró desde siempre la Banda Municipal, fue parte de varias agrupaciones, locutor comercial, conductor, movilero, relator. Un buen tipo, que todos conocen y valoran como un verdadero “todo-terreno”. En esta oportunidad el diario digital www.ayacuchoalia.com.ar dialoga con Rubén Angel Marañon, “El Cholito”.

Sobre sus inicios como adolescentes, nos cuenta; “Fui a la Escuela Nro 1, la Secundaria la hice en el Comité de la U.C.R nocturno ya que de día tenía que trabajar. Jugaba al fútbol en los potreros, por momentos mayores que yo. También jugué en torneos de barrios y clubes, en Ferro y Atlético. Como jugador de fútbol lo hice en Independiente, en Atlético donde jugué en primera en el año 1981. Formé parte en la Primera B, de Boca Jrs, cuando Jorge Cruz era el DT. Jugué comerciales, torneos de pádel, hice cicloturismo donde participe de muchísimos viajes en la provincia, Rosario, Cataratas, Bariloche, etc. Y soy apasionado del turf, el automovilismo y otros deportes ”.

Consultado sobre su pasión por el automovilismo desde muy joven, afirma; “Te comento que íbamos el viernes con Héctor Penedo, que conseguía las credenciales para cada carrera y todo el año, y nos quedábamos hasta el domingo.Durante varios años fuimos a hotel, comíamos con los corredores y disfrutábamos todo el fin de semana. Fueron varios años, donde viajábamos siempre que había turismo de carretera. Otro deporte al que fui mucho fue el turf, tendría que aprender a transmitirlo. Estudié periodismo en Mar del Plata con Eduardo Bossion de la revista Noticias de Bs As, viajando varios desde nuestra ciudad, y acá vocalización y respiración para progresar”.

Rubén Marañon hace referencia a todos sus trabajos, que evidentemente fueron muchos; “Arranqué trabajando en lo de José Luis Bachex, luego en la Pinturería de Ilarregui, Casa Crocci, proveduría La Argentina, con la familia Manzi, son algunos de los lugares donde estuve. Asimismo, mientras hacia estas tareas y jugaba al fútbol, fui aprendiendo a tocar la batería. A los 15 años, debuté tocando la batería con el Ñato Martínez y su conjunto, que fue la primera vez que toque y en un baile de campo”.

También estuvo un tiempo muy relacionado con Maipú, y la formación de bandas…”Si cuando tenía 16 años, me llevaron a esa ciudad donde estuve tocando con un grupo de esa localidad. Se denominaba Gemines, y con ese grupo toque unos 10 o 12 años. Si yo estaba de lunes a viernes acá, y los sábados y domingo en Maipú. Los días de semana nos servían para ir armando grupos de rock locales. El primero fue Aparente, donde tocaban también Daniel Mutti, Javier Alabarse, Luciano Ceverio y Fito Colavita. Posteriormente, aparecieron Desivel, Monoblock, El tordo y sus enfermeros, Galaxia, Baldoza Floja con los hermanos Fernández, Fusión de Barrio con los Fernández, Cristina Beccaria, y Tufi barbieri. Escuadron Spaguetty con el Negro Camargo, los dos Fernández y yo, fui músico invitado en Coma 4, Deprepo, y en en grupos de otras ciudades como Dolores y Gral. Guido que me invitaban, además del año 80 hasta hoy en la Banda Municipal, y los lunes y miércoles estudié 5 años con el excelente profesor Lito Blanco en Mar del Plata. Integré Cuadrilla Rural, aunque desde este año decidí dejar”.

Llega la época en que ingresa a la radio y comienza su increíble trayectoria, aunque desde chico, este medio tenía su atractivo para “el Cholito”;”Desde chico transmitía las carreras del TC, con dos autitos de juguete como si fueran los Emiliozi, Pairetti y otros. Empezábamos a relatar grabándonos junto a Pablo Tusq y Esteban Burgueños, y después nos escuchábamos para ver como mejorar. En la quinta de Horacio Santos íbamos a jugar al fútbol, y cuando quedábamos afuera, transmitíamos con José Calvo y Mario Piscicelli usando un grabador, y después del partido los escuchábamos todos juntos tomando unos mates. Y en 1988, cuando comienzas las radios me llamó Fito y yo le había prometido a Esteban Burgueños que iba a ir a Radio Ayacucho con Jorge Cruz, Eduardo Montari, Rubén Bruggi y Pablo, cuando venía desde La Plata donde estudiaba, formando un muy buen equipo deportivo. Allí me invitó a trabajar en la mañana Néstor Cagni, en un programa informativo que iba de 8 a 12, donde hacia toda la parte de espectáculos”.

En poco tiempo, las radios locales comienzan a tomar fuerza y en una puja por hacerse de locutores y ofrecer una mejor programación, que fuera local, Rubén emigra a FM 88; “Con Pichin Preckel y Axel Delfino comencé, y estuve varios años como movilero, cubriendo el fútbol, automovilismo, actos, y todos los años íbamos a la exposición de Palermo, a las que también e sumaba Fernando Cruz que era el camarógrafo. Después me fui a FM Oasis, con Javier Echauri, a la que se sumó Alejandro Susino, donde hice varios años de movilero y las transmisiones de fútbol con Diego Castaño, Sergio Volantin, Freddy Salagoity, y cubríamos fútbol, jineteadas y otros deportes.”

El periplo no se detiene, ya que habría nuevos cambios; y nos cuenta que; “En el 2004 dejé FM Oasis, pasé a FM Mágica con un programa propio en la radio de la familia Mutti junto con Cristina Ferrera, donde era la primera vez que trabajaba con una mujer a la mañana. Fue un programa de información que iba de 9 a 12-30, con todas las noticias, notas, consignas y entretenimientos. Comencé un programa a la noche también con ella, que se llamaba “Buena Compañia” y se emitía los viernes a la noche, donde teníamos consignas, juegos, muchos llamados y lo pasábamos muy bien”.

Sin embargo, los cambios siguen….Y el mismo lo cuenta; “En 2011 me llama Emilio Quintana, quién iba a instalar una radio y me fui con él. Tuve hasta el 2016 en la radio, fueron años y años de movilero, siempre en esa función y cuando dejé ahí, volví a Radio Ayacucho donde tuve un breve paso con Diego castaño en El Picadito su programa deportivo, comenté algunos partidos para una FM de Rauch y fui corresponsal para la AM 1180 de la ciudad de Tandil, y finalmente volví a la 95…-risas- creo que será la definitiva, relatando fútbol con todo el equipo de 4-3-3, lo que fue una gran alegría y en esto debo agradecer a Emilio Quintana que me recibió con lo brazos abiertos en mí vuelta para deportes, la fiesta del ternero, elecciones, con grandes coberturas”.

Sobre sus comienzos en el relato de fútbol, que en los últimos tiempos le valió la denominación de “el relator del pueblo”, nos cuenta; “Fueron Diego Castaño y Emilio Quintana que me insistieron para que me inicie, y la verdad que comencé a transmitir y seguí, aunque yo siempre hacia campo de juego. ¿Qué me usta más en radio? Relatar, hacer campo de juego y la locución comercial son las tres cosas que más me atraen de ese medio”.

En otro orden, hablamos de lo que le dio la calle en tantos años de coberturas y de hacer móvil en la ciudad; y nos dice “me dio muchos amigos, como y cuando encarar la nota, manejar los tiempos. Te dio mucha experiencia, andar en la calle fue importantísimo y aprendí mucho”.

No podemos dejar de hablar de este fenómeno que es la pandemia por el Covid19, y al respecto sostiene; “Yo la verdad que nunca viví una cosa igual, es la primera vez, impresionante, terrible, nunca creí que iba a pasar una cosa así…Cuando pase, no se…Saldré a correr afuera, ya que hoy lo hago en casa. Volveré a transmitir fútbol, reunirme con amigos, comer asados, viajar…Que se yo, de todo…-risas-”.

A la hora de la despedida, lo invitamos a dejarnos un mensaje desde su larga experiencia de vida para los jóvenes, para los que recién empiezan, los que están desanimados, los que no encuentran un rumbo, y afirma”Yo les diría que estudien, que se preparen, la vida pasa muy rápido, y después te lamentas si te quedas sentado. Hay que estudiar o aprender un oficio, para poder ser alguien en la vida”.

Para el final, nos guardamos un lindo momento para compartir…Alguna de sus anécdotas, y nos cuenta; “Cuando empecé ha hacer móvil en FM 88, recién comenzaba la radio en el año 89-90. Me mandan a hacer móvil porque jugaban Boca- San Lorenzo, y estaba haciendo de movilero en la esquina del kiosco de Sada en Alem y 25 de Mayo. Voy a entrevistar a una persona, y pegó una piña porque dijo que yo me burlaba de los que estaban ahí. Yo transmitía con Handy, y nos tuvieron que separar. Fue una locura total, como me iba a burlar si estaba al aire y preguntando el resultado nada más…Eso me queda para siempre de recuerdo. Y una con la música, es que íbamos a actuar a Pinamar y nos caimos en una laguna. Todo quedó lleno de agua, y esa noche pasaron música ya que nunca llegó el conjunto, que eramos nosotros. No saben los instrumentos, todo mojado, llenos de agua, tremendo !!!. Y una vez tuvimos un accidente también, con la Cuadrilla Rural que íbamos desde Mar del Plata a actuar a Rauch por la ruta 226, casi volcamos…Se rompió todo el auto, la atamos con alambres como podíamos y finalmente pudimos legar y actuar, pero en medio de muchos nervios. Finalemnte en Gesell, estábamos actuando y se nos cayó el escenario. Ahí menos mal que no nos golpeamos mucho, pero los instrumento se rompieron, y fue un momento de gran incertidumbre, nadie entendía que pasaba .

Antes del cierre, tenemos que hablar de la familia. Curiosamente Rubén Marañon aún no construyó la suya propia pero sus afectos, su madre, sobrinas y allegados están…Sobre esto, señala; ”Ellas, mis primos, sobrinos-nietos, una prima que tengo en España, es lo fundamental que te empuja en la vida, son muy importante para mí”.