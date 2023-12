«Rody» Vidal, una vida dedicada a la Cámara de Microempresarios – Fue el 1 er socio y 1er presidente

Debido a una enfermedad que lo aqueja desde hace un tiempo, ya casi no sale. Por lo que la institución significa para él y sus hijos, el jueves pasado participó de la cena de las bodas de plata de la Cámara de Microempresarios. Fue el primer presidente y el primer socio, nada menos.

En dialogo con el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Roberto Vidal indicó; «Bien, estoy muy bien…Llegue al festejo de los 25 años. Contento de estar acá. Los inicios fueron difíciles, y con el paso del tiempo logramos comprar la sede hace un tiempo. Fue primero en Casa de Campo, con la Municipalidad y junto a emprendedores».

Asimismo, sostuvo; «Siempre tuvimos un perfil bajo, excepto Tomas que se anima a hablar y le gusta relacionarse. Tenemos mucha gente que quizás no puede venir, pero en un momento llegamos a tener 300 socios. Mucha gente que estaba acompañando desde su esfuerzo, su trabajo silencioso, pero que hacía que nosotros pudiéramos hacer muchas cosas».

No le gusta mucho hablar, pero logramos tener su testimonio, y por otro lado nos dice; «Fui el socio Nro 1. Margarita Ilarregui y Hugo Bauer me llamaron a una reunión, y cuando quise acordar era el presidente. Sigo estando hoy apoyando. Con Tomás se hizo un trabajo muy grande en La Plata, recorrimos toda la provincia y parte del país».

Finalmente, se despidió diciendo; «Luego de tantos años estoy contento de estar acá. Me acompaña mi hijo más chico, mientras que el más grande hoy por suerte está trabajando en Fava. Me han pasado muchas cosas, pero pertenecer a la Cámara me permitió conocer, hacer amigos y tratar a este grupo de gente emprendedora que trabaja mucho, y defiende estas banderas de estas hermosas ideas. Gracias, felicidades para todos».

Así se despide un hombre que tuvo muchos golpes en su vida. Fue parte de una empresa que apostó por Ayacucho, haciendo que Helados Suizos llegará a competir con otras empresas mucho más grandes que estaban en la ciudad en ese momento. La lucharon, la defendieron y la hicieron llegar a estar en la consideración de la gente. Después las cosas no siempre, salen como uno pensaba o deseaba. Felicitamos a Rody, su fortaleza y garra, que aún hoy siguen siendo un pilar para esta hermosa institución que es la Cámara de Microempresarios. – Ver nota a parte de la cena, en al sección locales.