Rodrigo Santamarina presidente de La Rural; «Los remates de toros se iniciarán el 8/9 y finalizarán el 8/10»

Tenemos la oportunidad de entrevistar en el diario www.ayacuchoaldia.com.ar al presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho Rodrigo Santamarina, en relación a como se está trabajando en el sector en este momento difícil que está viviendo, tanto en la economía de los productores como a nivel mundial por la pandemia que nos afecta. La idea es ver cómo se procederá hasta fin de año, que novedades han surgido en el ámbito local y los remates de reproductor de este año si se podrán concretar y de qué forma.

Santamarina nos manifiesta que; “El sector ha seguido trabajando siempre, debido a que es una actividad de primera necesidad social. Si bien se ha cambiado un poco las características de la operatoria, en la feria tuvimos que hacer unos ajustes y cambios, no hubo remates por dos meses, pero la situación se fue acomodando, nos fuimos acostumbrando y aprendiendo a cómo se lo lleva todo esto y pudimos reabrir”.

Le preguntamos por los remates están realizando y con qué condiciones, qué características para el cuidado de los productores, consignatarios, personal y vecinos que asisten…

El presidente de La Rural indica que; “Ha cambiado de cantidad de gente que asiste, así como la de compradores. Hay un número limitado para la gente que viene de afuera, se circula por un lugar distinto al que lo hace la gente de Ayacucho, con no más de 25 a 30 personas por cada remate”.

Desde ayacuchoaldia.com le decimos que imaginamos que también esta situación es todo un aprendizaje para los compradores y vendedores, consignatarias y la gente de trabajo en general…

Santamarina dice; “Sí, todos hemos puesto un poco de cada uno. Voluntad y ganas, entendiendo la situación y para seguir adelante, para que la rueda gire y bien, aunque es cierto que hay otras maneras de comercializar la hacienda actualmente, la realidad de los productores medianos o chicos como los de Ayacucho, hacen que lo haga de forma tradicional para que cada una pueda vender los animales que tengan y los compradores puedan acceder a los que necesiten”.

Pensamos que esta es una época muy particular del año por lo que estamos hablando ya de los remates de reproductores de las cabañas tradicionales, que son muy esperados para comprar los ejemplares que después llevarán a los campos, aunque hay una gran incertidumbre y muchas dudas de cómo se podrían concretar los mismos, ¿Qué novedades hay al respecto ?

Sobre el tema, Santamarina afirma; “Si hay varios puntos lo que se han hablado sobre eso. Sí Ayacucho sigue en la situación que está ahora. Los remates se van a hacer, obviamente con todo lo acostumbrado, menos la parte social como el almuerzo o la previa. Se trabajará con los protocolos adecuados para la gente de afuera y los locales, se van hacer con dos carriles con un pedazo de la tribuna para la gente de Ayacucho y otra, para gente de fuera. Venimos trabajando, creemos y estamos todos convencidos que lo vamos a llevar bien, ya que sólo asistirá la gente que vaya a comprar los toros. Todos queremos ir y acompañar pero en este momento no se puede, así que habrá que hacerlo con un llamado telefónico o de otra forma, así el trabajo de todo el año se verá plasmado de esta manera debemos hacer lo mejor que se pueda y teniendo en cuenta los cuidados necesarios ante la pandemia del covid19”.

Llegados a este punto, lo que todos queríamos saber es ¿Hay algún cronograma de fechas que se haya estipulado, o esté definido para cada cabaña?

El presidente de La Rural de Ayacucho, confirmó que; “El primero empezaría el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de octubre, que sería el último. Son 7 remates en total se incorpora la Cabaña “El Tránsito” de López de Armentia que como no puede hacerlo en el campo, y se sumará a la feria local”.

Desde nuestro portal entendemos que esto era algo muy buscado, la gente quería saber de las fechas y las realizaciones, ya que es algo nuevo… Y pensamos, ¿De qué manera se van a otorgar esos lugares los cupos?

Sobre ello, Rodrigo manifestó; “Bueno, no va a ser lo mismo pero bueno, se podrán concretar las ventas, aunque sea de esta manera. Estamos trabajando con la Municipalidad y los productores, se va a disponer en la tribuna diferentes lugares marcándose con cruces o distanciamiento para los compradores locales y los visitantes, estando distanciados uno de otro a dos menos distancia, para arriba o para abajo”.

Creemos que este es un aprendizaje que se tiene también… En este sentido la gente imaginamos que va querer participar y acompañar, ¿Cómo manejarían eso?

El dirigente rural clarifica en ese aspecto; “Hay que buscar una buena respuesta para que tengan todos conciencia de lo que se vive. La gente entiende las normas, aunque es como todo. Estos eventos no son para ir un lugar porque estemos aburridos o no tengamos otra cosa que hacer, sino que la gente ha entendido que debe ser respetuosa y por ello van a ir solos interesados, para comprar lo que necesita y como no habrá almuerzo, no habrá reunión social ni encuentro previo. Sí queremos acompañar, puede ser telefónicamente o de otra manera, no en forma presencial en esta oportunidad”.

Con respecto a otros temas le preguntamos, ¿Si han surgido novedades en cuanto al mantenimiento de los caminos por parte de la Municipalidad?, algo que estaba un poco supeditado a la evolución de la pandemia y un mantenimiento adecuado de los mimos, incluso hubo anuncios desde la conferencia de prensa realizada en la fecha…

Rodrigo Santamarina nos dice, “Lo que se anunció por hoy, en relación a la partida para el mantenimiento de caminos, es real ya estaba estaban un poco abandonados por las condiciones del tiempo y la pandemia. Es entendible que se buscaba reducir gastos por la situación, pero el intendente interpretó que es una necesidad, se estaban levantando hasta hace un tiempo el nivel de los caminos…Pero bueno ahora que viene el tiempo ideal para trabajar, es algo muy interesante que se pueda reinsertarse el dinero que estaba estipulado por el Inmobiliario Rural para su mejorado. Son épocas muy buenas para trabajar y acomodar el tránsito de los caminos, ya que en el invierno se puede hacer poco. Lo que sí estamos trabajando en conjunto, es en el mejoramiento del acceso a Udaquiola, que estaba deteriorado”.

En ese sentido, le consultamos sobre el funcionamiento de la balanza recientemente instalada allí, que era lo que ustedes esperaban, ¿Qué respuesta han tenido de parte de los productores?

Santamarina resalta; “La verdad se han cumplido con creces nuestras expectativas, ya que la comisión que ideó esto no se equivocó para nada en sus propósitos. Hemos tenido mucho éxito, nuevos socios que lo está utilizando, tanto de Pila como de Rauch y Ayacucho. Los productores están muy contentos y nosotros también. Es una obra muy importante. No sé cuántas instituciones con 133 años de historia pueden tener y poner en marcha un predio, o nuevos instalaciones…Es muy difícil lograrlo y por lo que nos dice la gente, también están muy contentos y lo aprovechan plenamente. Es un epicentro distintas localidades que no tenía una balanza y ahora sí cuentan con este centro operativo. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno anda en la ruta de la provincia de Buenos Aires, no es fácil encontrar distancias de 60 a 70 sin un punto de referencia y hoy se está trabajando muy bien y se cuenta con este espacio muy útil”.

Aprovechamos la oportunidad para preguntarle por Fundapsa y la campaña de vacunación ¿En qué estado se encuentra actualmente?

El presidente de la rural dice que estamos en intercampaña, se vacunaron 2 veces seguidas la totalidad de los animales, por lo que ahora a mediados de octubre comenzará la campaña menor, y de esa manera se tiene el mismo estatus de vacunación. Ello es porque se vacunan los animales en el mismo momento, así se intercambia los tiempos de vacunación cuando en una región de vacuna lo menor y no lo mayor, mientras que cuando se hace lo mayor no lo menor”.

Finalmente, le consultamos sobre este tema ¿Así que se ha podido vacunar siempre forma?

El presidente de la entidad que nuclea a las mujeres y hombres del campo en Ayacucho, nos dice:”Sí sí paramos cuando recién empezó la cuarentena. Se suspendió la vacunación por unos días para investigar un poco y al no saber cómo debemos seguir, ya que en este momento tenemos casi 40 personas que están a vacunar y para no correr riesgos, se atrasó un poco, pero ya pudimos terminar”.

Una vez más desde ayacuchoaldia.com nuestro agradecimiento a esta gestión…Costó un poquito encontrarnos, pero bueno necesitamos algunas respuestas y nos llevamos una serie de certezas y de informaciones que realmente son muy valederas, así que te agradecemos este tiempo para con nuestro diario digital…

Finalmente, se despide de esta manera, “Yo agradezco como siempre a ustedes. Quedo a disposición por cualquier consulta o el que tenga cualquier inquietud de todos, les mando un abrazo grande y apoyémonos entre todos. Recordemos que cada vez falta menos para que podamos retomar la normalidad las actividades. Muchas gracias”.

Grilla de remates de reproductores 2020. Agradecemos a Adrían Poo, Secretario de la Sociedad Rural por la información;

Septiembre

8 «San Antonio» de Newton con P. Amoz.

12 «El Tránsito» de Armentia con Hourcade (este año en la feria)

15 «El Ponoy» y «San Luis», Trelaum y Miramont con S.V.B.

17 «El Mojón» de Dick y «San Valentín» de Garay con Colombo.

Fue suspendido el del 22-9 Carlos Castaño, Ganadera Ayacucho con varias cabañas.

Octubre

3 «La Reforma», de Zeberio Hnos, con Galarrga.

8 «La Loma»de Aristia Hnos, con Colombo.